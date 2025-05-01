美國參議院否決推翻特朗普關稅措施議案　萬斯投下決定性一票

美國副總統萬斯（JD Vance）4月30日晚前往國會山莊，在參議院投下決定性一票，否決了民主共和兩黨一同譴責總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）貿易政策的議案。



特朗普第二任期內對多種進口商品徵收了歷史性關稅，並對幾乎所有進入美國的商品徵收 10% 的關稅；對來自墨西哥和加拿大的鋼鐵、鋁、汽車和許多商品徵收 25% 的關稅；並對大多數中國進口到美國的商品徵收至少145%的關稅，這是迄今為止最重大的貿易行動。這已經引起了兩黨許多的不滿。

在週三的投票中，原定投票支持該決議的兩位參議員，共和黨參議員麥康奈爾（Mitch McConnell）和民主黨參議員懷特豪斯（Sheldon Whitehouse）缺席，導致決議以 49 比 49 票未能通過。

2024年11月19日，美國參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）在華盛頓特區召開新聞發布會。（Reuters）

參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）隨後採取行動，確保關稅反對者無法在日後重新提出決議，迫使萬斯前往美國國會大樓投票。這是副總統第二次使用他的關鍵決勝權力。

民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）批評：「特朗普政府如此執著於這種正在摧毀經濟的愚蠢關稅政策，以至於他們要請副總統來徹底解決這個問題。這太好了，美國公眾需要知道誰該為此事負責。今晚，他們正在向所有人展示誰是罪魁禍首。」

不過，特朗普此前一直不顧國會的批評，堅稱必要時將否決任何此類決議。因此即便是次議案獲得通過，也很可能只是象徵意義。