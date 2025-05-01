關稅戰｜中國對美電商出口跌65%　義烏玩具商：不在乎對美銷售

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）大打關稅戰，其中對華關稅增至145%，又取消中港小額包裹的豁免關稅政策，中美貿易大受衝擊。在浙江省義烏市，有玩具商稱已不關心對美銷售，「我們不在乎那兩至三成（來自美國的買家）……我們現在大部份賣向南美與中東。」



英國《衛報》報道，在關稅戰下，中國政府數據顯示1至3月對美國的電子商務運輸出口大跌65%，對歐洲的出口則升28%。報道談到在特朗普的關稅政策下，中國的電商如Shein（希音）、Temu都大受影響，對美出口大降。

在中國「小商品之都」義烏市，玩具商胡先生向英國廣播公司（BBC）講述關稅戰對他的影響，他談到自2018年特朗普在第一任期向中國發動貿易戰後，義烏已「上了一課」，就是「其他國家也有錢」。

圖為2025年4月9日在義烏市銷售的聖誕飾物（Reuters）

胡先生稱大約兩至三成生意來自美國買家，但「我們不在乎那兩至三成…… 我們現在大部份賣向南美與中東，我們不缺錢，我們有錢。」報道指，當地商人、出口商都表示，他們有美國以外的其他選擇，當地每天有數以千計的買家前往採購，可以看到來杜拜、非洲、南美洲等各地的買家。

另一位林姓商人表示，在他從事玩具業的過去10年中，已留意到美國買家的流失，「幾天前，我們旁邊的店家接到一個美國客戶的訂單，價值超過100萬人民幣。但由於關稅，店主決定取消訂單。」

圖為2025年4月16日在中國義烏市店內銷售的特朗普面具（Getty）

他指關稅戰的後果就是美國很多企業抗議，因美國大部份玩具都由中國供應，「他們肯定需要中國。」

中國2024年的玩具出口總額達到340億美元，其中約100億美元是銷往美國。