Elon Musk「告別」白宮內閣　特朗普：想留多久都行

美國政府效率部（Department of Government Efficiency，DOGE）部長馬斯克（Elon Musk）周三（30日）在白宮向總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的內閣發表「告別」演說，稱他領導的聯邦勞動力削減計劃目前已節省1600億美元，這遠低於他最初的預測。



馬斯克周三在白宮對特朗普說：「能與你出色的內閣共事是一種榮幸。我想對所有人說聲謝謝，能與你們共事是我的榮幸，感謝你們所做的一切。」

特朗普感謝馬斯克，並稱：「你知道，你受到邀請，想待多久都可以。」

馬斯克表示：「在頭100天裏，我們取得巨大的成就。正如大家所說，這是任何一屆政府之前從未達到的成就。這預示着本屆政府未來的表現將非常出色。」

馬斯克上週在特斯拉財報電話會議上表示，從5月開始，他花在政府效率部上的時間將大幅減少，計劃僅每周花「一兩天」於政府的工作。

《華爾街日報》引述知情人士指，特斯拉（Tesla）董事會成員約一個月前聯繫數間獵頭公司，尋找行政總裁馬斯克的繼任人，但消息遭特斯拉董事長丹霍爾姆否認。丹霍爾姆說，有關報道虛假，董事局仍對馬斯克推動增長的能力有高度信心。