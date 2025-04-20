調查機構：Elon Musk和AI是「企業品牌聲譽最大威脅」
撰文：莊勁菲
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美國前總統拜登（Joe Biden）政府時期的小企業管理局前局長古茲曼（Isabella Casillas Guzman）領導的全球風險諮詢委員會（the Global Risk Advisory Council）一項最新調查顯示，濫用人工智能（AI）、和富豪馬斯克（Elon Musk）交往是企業面臨的品牌聲譽風險中最高的行為，且威脅程度正在逐步升級。
調查報告指出，針對100多名國際公共事務領袖進行研究後發現，濫用AI、和馬斯克有關聯以及在多元化、公平性和包容性（DEI）倡議上的倒退是這些風險中最突出的。另外，86%的委員會專家指出，這些聲譽威脅將在下個季度升級。
《衛報》引述委託進行該調查的華盛頓公關公司「全球局勢辦公室」（the Global Situation Room）領導人Brett Bruen表示：「如果你在這些問題上浪費了利益相關者和消費者的善意，那麼短期內就不會再有好轉。」
其他民調也顯示，人們強烈反對馬斯克為特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府工作。美國昆尼皮亞克大學3月公布的一項調查顯示，60%的選民看不起這位富豪「與聯邦政府員工打交道的方式」。在強烈反對聲浪中，馬斯克旗下Tesla股價暴跌。
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