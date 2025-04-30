美媒：Elon Musk已不再定期於白宮辦公　正準備逐步退出DOGE角色

《紐約郵報》（New York Post）報道，馬斯克（Elon Musk）已不再定期於白宮辦公，並正準備逐步退出在政府效率部（DOGE）擔任的職務。



白宮幕僚長懷爾斯（Susan Wiles）在特朗普（Donald Trump，又譯川普）「執政百日」之際接受《紐約郵報》採訪時說：「我未來將通過電話聯絡他（馬斯克），而不是親自見面，但效果是一樣的。」懷爾斯還稱：「他（馬斯克）並未完全退出，只是不再像以前那樣經常在場。」

2025年3月7日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、身穿金黃色上衣的白宮幕僚長懷爾斯（Susan Wiles）和馬斯克（Elon Musk）離開橢圓形辦公室，準備乘坐海軍陸戰隊一號（Marine One）。

懷爾斯強調說，馬斯克團隊將繼續在白宮西翼隔壁的行政辦公樓工作，「他的團隊不會離開。」目前，尚不清楚馬斯克在5月底無薪政府特殊僱員任期結束前，計劃多久返回白宮一次。

幾個月來，馬斯克會親自到橢圓形辦公室（Oval Office）向特朗普匯報情況，參加內閣會議，並經常與特朗普一起乘坐空軍一號。