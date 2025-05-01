空中巴士重申年度交付目標　要求美國航空公司承擔客機進口關稅

歐洲飛機製造公司空中巴士第一季度財報顯示供應鏈持續受阻抑制了飛機產量，同時這家飛機製造商警告稱，關稅進一步加劇了航空業的不確定性。



空中巴士在4月30日（周三）發布的聲明中重申，公司仍計劃在今年交付約820架商用飛機，惟該目標並未將關稅帶來的影響納入考慮，並假設「全球貿易或世界經濟不會出現額外干擾」。空中巴士表示，今年的交付將集中在下半年，「反映出我們面臨的特定供應鏈挑戰」。

2025年4月14日，在歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa，不在圖中）訪問德國漢堡的空中巴士工廠期間，空中巴士行政總裁福里（Guillaume Faury）坐在空中巴士A321客機的駕駛艙內。（Reuters）

作為全球最大的飛機製造商，空中巴士從年初起便受到從引擎到客艙內部組件等零部件的供應限制。如今美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅政策可能加劇這些短缺問題。

彭博社指空中巴士行政總裁福里（Guillaume Faury）在電話會議上表示，對於將交付美國客戶的飛機，公司將不會承擔關稅成本。此前達美航空和美國航空等航司均表示不願為飛機支付額外費用。福里稱，空客將尋求方法減輕關稅影響。

2023年11月7日，法國聖納澤爾（Saint-Nazaire），圖為空中巴士的標誌出現在其工廠大樓。（Reuters）

中國已告知本國航空公司應避免接收美國波音公司的飛機，此舉擾亂了過去半個世紀以來貨物流通自由的航空業格局。雖然福里承認中國的決定對空中巴士來說可能是「好消息」，惟他指出撤銷關稅符合整個行業的利益。

本文獲《聯合早報》授權轉載

