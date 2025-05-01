特朗普電視台專訪火藥味濃　罵ABC假新聞　諷記者「不知你是誰」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在第二任期執政滿百日，最新接受美國廣播公司（ABC）資深記者莫蘭（Terry Moran）專訪，但期間火藥味濃厚，特朗普罵ABC是假新聞，指莫蘭問「蠢問題」，還稱選擇接受莫蘭訪問，因為「不知道你是誰」。



在專訪中，兩人就一張照片爆出分歧，在談到美國政府誤遣返薩爾瓦多移民一事上，特朗普指照片顯示該移民手指有MS13字樣刺青，是黑幫成員，莫蘭則指該照片屬改圖。

特朗普過去曾展示照片，指遭誤遣返移民的手指刺青顯示其為黑幫成員，指上面寫有MS13，照片被指是改圖（Truth Social@Donald Trump）

此引來特朗普的不滿，他稱「這是改圖？莫蘭，你不能這麼做…… 你知道，你在做訪問，我選你是因為，老實說我不知道你是誰（I picked you because -- frankly I never heard of you）。」

他又指「但我選了你，莫蘭，不過你不太友善（but you're not being very nice.）。」

特朗普2025年4月接受ABC電視台記者莫蘭（Terry Moran）專訪，火藥味濃（美國白宮網站）

隨後莫蘭再問到有關特朗普下屬、防長赫格塞思（Pete Hegseth）的問題，赫格塞思正身陷泄密醜聞，莫蘭詢問特朗普是否仍百分百信任赫格塞思，特朗普不悅稱「我不會有……不會對任何事有100%信任，可以嗎？任何事，我會100%嗎？這是蠢問題（stupid question）。」

特朗普之後談到前任總統拜登（Joe Biden），指其「無能」，連上落樓梯都有問題，特朗普並把矛頭指向傳媒，「但你們不會想寫，因為你們是假新聞。（But you guys didn't want to write it because you're fake news.）」

莫蘭回答稱「好吧，謝謝你（Alright. Thank you.）」，特朗普再稱「順便說一句，ABC 是最糟糕之一（ABC is one of the worst）。我得坦白告訴你。」莫蘭再回應稱「好吧。謝謝你的意見。」