特朗普電視台專訪火藥味濃　罵ABC假新聞　諷記者「不知你是誰」

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)在第二任期執政滿百日,最新接受美國廣播公司(ABC)資深記者莫蘭(Terry Moran)專訪,但期間火藥味濃厚,特朗普罵ABC是假新聞,指莫蘭問「蠢問題」,還稱選擇接受莫蘭訪問,因為「不知道你是誰」。



在專訪中,兩人就一張照片爆出分歧,在談到美國政府誤遣返薩爾瓦多移民一事上,特朗普指照片顯示該移民手指有MS13字樣刺青,是黑幫成員,莫蘭則指該照片屬改圖。

特朗普過去曾展示照片,指遭誤遣返移民的手指刺青顯示其為黑幫成員,指上面寫有MS13,照片被指是改圖(Truth Social@Donald Trump)

此引來特朗普的不滿,他稱「這是改圖?莫蘭,你不能這麼做…… 你知道,你在做訪問,我選你是因為,老實說我不知道你是誰(I picked you because -- frankly I never heard of you)。」

他又指「但我選了你,莫蘭,不過你不太友善(but you're not being very nice.)。」

特朗普2025年4月接受ABC電視台記者莫蘭(Terry Moran)專訪,火藥味濃(美國白宮網站)

隨後莫蘭再問到有關特朗普下屬、防長赫格塞思(Pete Hegseth)的問題,赫格塞思正身陷泄密醜聞,莫蘭詢問特朗普是否仍百分百信任赫格塞思,特朗普不悅稱「我不會有……不會對任何事有100%信任,可以嗎?任何事,我會100%嗎?這是蠢問題(stupid question)。」

特朗普之後談到前任總統拜登(Joe Biden),指其「無能」,連上落樓梯都有問題,特朗普並把矛頭指向傳媒,「但你們不會想寫,因為你們是假新聞。(But you guys didn't want to write it because you're fake news.)」

莫蘭回答稱「好吧,謝謝你(Alright. Thank you.)」,特朗普再稱「順便說一句,ABC 是最糟糕之一(ABC is one of the worst)。我得坦白告訴你。」莫蘭再回應稱「好吧。謝謝你的意見。」