澳洲5.3大選　繼加拿大後「特朗普效應」蔓延澳洲　執政黨料得益

澳洲5月3日舉行大選，在這次大選中，「特朗普效應」再次受到關注，在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上場後，民調顯示受訪澳洲人信任美國的比例跌至新低，更牽動當地選情，民調結果指在未決定投票取向的受訪選民中，35%稱因特朗普而較不傾向支持澳洲在野黨領袖達頓（Peter Dutton）。外媒指，加拿大大選的「劇情」或會在澳洲再上演。



特朗普上台後，對貿易夥伴發動關稅戰甚具爭議，數據顯示澳洲3月赴美人次下降，且出現自疫情後的最大單月跌幅，澳洲智庫洛伊國際政策研究院（Lowy Institute）4月中公布的民調更顯示，信任美國的受訪澳洲人比例僅36%，較2024年6月大跌20個百分點，也是自20年前調查開始以來的新低。

澳洲5月3日舉行大選，總理阿爾巴尼斯（左）與在野黨領袖達頓（右）4月27日出席辯論（AAP/via REUTERS）

在野黨領袖受「特朗普效應」拖累

澳洲人對美國不滿升溫，連帶影響選情，澳洲在野自由黨領袖達頓在競選期間提出的數項政策被指「效法」特朗普，例如是任命影子政府效率部長，仿似特朗普的DOGE政策，達頓的強硬形象也被認為與特朗普較相像、與特朗普更容易相處得來，如今隨着特朗普在澳洲的形象轉差，達頓也因此受牽連，相反對手、現任總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）得利。

民調顯示，阿爾巴尼斯所屬的澳洲工黨由1月落後在野黨陣營6個百分點，至現時反過來領先9個分點。

2024年8月16日，澳洲總理阿爾巴尼斯（（Anthony Albanese））在澳洲堪培拉國會大廈舉行的新聞發布會上向媒體發表講話。（Reuters）

澳洲大選會是加拿大2.0？

在4月底的加拿大聯邦選舉，執政黨便受益於「特朗普效應」，憑藉主打反特朗普牌，支持率從落後變領先，更勝出大選保住執政權，《華盛頓郵報》4月30日刊文指，澳洲這次選舉也有望上演同類劇情，因澳洲公眾似乎也希望國家領導層能夠直接應對來自特朗普的挑戰。