美國CIA發布中文影片　招募中國官員提供北京機密

美國中央情報局（CIA）周四（5月1日）發布兩個中文影片，希望招募那些對自己在中國政府中的發展前景感到失望的中國官員，向美國提供中國的最高機密。



綜合路透社和彭博社報道，這項舉措是CIA局長拉特克利夫（John Ratcliffe）加強對華情報收集的更廣泛戰略之一。中國現已成為美國在人工智能（AI）和量子計算等領域最大的競爭對手和敵對方。美國還希望阻止中國大陸對台灣的軍事侵略。

3月4日，中央情報局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe）出席特朗普的國會演說。（Reuters）

拉特克利夫在一封電郵聲明中說：「在我們國家的歷史上，沒有任何對手比中國共產黨構成更嚴峻的挑戰和更強大的戰略競爭對手。我們的機構必須繼續以緊迫感、創造力和毅力應對這一威脅，這些影片只是我們採取的行動之一。」

2025年4月30日，美國中央情報局（CIA）發佈中文影片，招募中國官員提供北京機密信息。（X/ @CIA）

近年來中國領導層發起了大規模的反腐運動，多名高官落馬。CIA的影片向潛在招募對象展示如何安全地聯繫CIA。第一個影片講述一名中國高級官員儘管努力向上爬，他的家人仍因政府的徹底變革而生活在恐懼中，這促使這名中國高級官員與CIA聯繫。

其中一個影片旁白說：「自助者得天助。」「你的命運掌握在你自己手中。」

第二個影片顯示一名與CIA聯繫的中國初級官員，對自己辛勤工作只是幫助上級晉升感到失望，並認為在中國體制下，個人毫無發展前景。

美國一直努力了解中國政府的運作方式，但CIA和其他美國情報機構在中國更廣泛的情報收集能力面臨質疑。2017年，《紐約時報》稱，北京方面多年來一直在瓦解CIA在中國的間諜活動。

但CIA有信心他們的影片能夠突破中國「防火牆」的網絡限制，到達其目標受眾。一名CIA官員告訴路透社：「如果這些影片起不了作用，我們就不會製作更多影片了。」他還說，在美中這場「真正的代際競爭」中，中國是CIA的首要收集情報重點。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

