法國五一勞動節集會逾30萬人參與　遊行時與警方爆衝突　多人被拘

法國人於國際五一勞動節上街已成重要傳統，當地總工會稱逾30萬人參加，但首都巴黎的遊行演最終變成衝突。當數千名示威者遊行期間有人向防暴警察投擲鞭炮和雜物，警方則發射催淚彈還擊。警方其後迅速逮捕滋事者，同時噴灑胡椒噴霧驅散聚集民眾。總計全國有72人遭逮捕，其中在巴黎拘捕52人。



巴黎的遊行有如嘉年華，但有全身黑衣、以黑布遮掩口鼻的人士在遊行集結，砸毀巴士站及左派社會黨攤位。期間，這批人與社會黨人員爆發衝突，雙方互相推撞。防暴警察到場將雙方分開，期間警方曾施放催淚彈以驅散示威者。

社會黨譴責事件，指他們遭到針對。法國內政部長勒塔約亦批評事件，說面對政治暴力時，當局不會退讓。

在巴黎，警方其後迅速逮捕滋事者，同時噴灑胡椒噴霧驅散聚集民眾，拘捕其中的52人。(Reuters)

除巴黎外，馬賽、里昂、圖盧茲、里爾和南特等主要城市亦有舉行五一遊行。當局早前預計全國有多達15萬名示威者參加，其中巴黎約有 1.5 萬至 3 萬人，較 去年的12.1萬人多。但法國媒體報導稱，參加遊行的人數有超過30萬人，其中首都就有10萬人。