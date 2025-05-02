Nvidia憂限制對華出口反為其患　若DeepSeek適應中國晶片更具優勢

據路透社報道，當地時間5月1日，英偉達（Nvidia，又譯輝達）高管與美國眾議院外交事務委員會舉行閉門會議，英偉達行政總裁黃仁勳在會上表達了對中國企業人工智能（AI）能力不斷增強的擔憂。



據悉，當日會議的主題包括中國的AI晶片，以及限制英偉達晶片出口中國可能使中企晶片更具競爭力。

這張於2025年1月29日拍攝的插圖中，可以看到英偉達（Nvidia）標誌以及美國和中國國旗。（Reuters）

一名美國國會委員會高級工作人員表示：如果DeepSeek R1在中企的晶片上訓練，或者未來中國的開源模型經過訓練能高度適配中企的晶片，那麼就有可能創造全球對中企晶片的市場需求。

英偉達發言人里佐（John Rizzo）當日在一份聲明中表示：「黃仁勳與眾議院外交事務委員會會面，討論了AI作為國家基礎設施的戰略重要性，以及投資美國製造業的必要性。他重申英偉達全力支持政府在全球推廣美國技術和利益的努力。」

自特朗普（Donald Trump，又譯川普）首屆政府以來，英偉達的晶片一直是美國出口管制的目標，其晶片常用於開發聊天機器人、圖像生成器和其他AI系統。英偉達的應對方式是為中國市場設計符合不斷變化的規則的晶片。

2025年4月30日，英偉達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳在白宮「投資美國」活動上與美國總統特朗普在台上發言。（Reuters）

報道提到，今年4月，特朗普政府叫停了英偉達「對華減配特供版」H20晶片的銷售，又放出消息稱將進一步限制晶片出口。由於DeepSeek等低成本AI模型，中國客戶一直在增加對此類晶片的訂單。

當地時間4月30日，黃仁勳在華盛頓「山與谷論壇」活動上表示，他希望特朗普政府能改變晶片出口規則，「世界已經發生了根本性的變化」，中國在AI領域「並不落後」。

黃仁勳解釋道，中國正成長為美國在技術領域的強大競爭對手。他稱，中國本土企業擁有令人難以置信的計算能力，在網路技術和軟體能力方面也同樣出色，這些都推動著中國AI的發展，「過去幾年，他們取得了巨大的進步」。

2025年4月17日，英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳應中國貿促會邀請，再到北京。（玉淵潭天）

英偉達曾用「誤導性十足」來批評拜登卸任前發布的所謂「AI擴散臨時最終規則」，勸誡美國政府應該側重於制定提高本國企業競爭力的政策，限制對中國和其他國家的晶片銷售只會威脅美國的技術領先。

近期，黃仁勳剛結束了今年第二次訪華之行，並表示希望繼續與中國合作。中國貿促會發言人趙萍4月28日表示，企業必須按照經濟規律經營發展，沒有哪個國家的企業可以例外。搞脫鈎斷鏈、關稅壁壘，將經貿問題政治化、泛安全化在全球工商界不得人心。

趙萍強調，當前，中國的確定性是不確定的世界中的重大利好。中國政策環境透明、穩定、可預期，消費市場潛力巨大，擁有全球最完整的工業體系和配套能力以及大批高素質人才。正如黃仁勳在訪華期間所說：「中國市場對我們至關重要，對我們的增長尤為重要。」

中國 美國國旗（中美），半導體晶片，拍攝於 2023 年 2 月 17 日。（Reuters）

趙萍重申，今後，我們願繼續做好中國同美國以及全球工商界溝通交流的橋樑，共同發出堅定維護多邊貿易體制、反對濫施關稅、抵制單邊主義的全球工商界聲音。我們也希望美方順應中美兩國和世界的共同期待，停止以關稅為武器進行極限施壓，通過平等對話磋商解決各自關切，共同推進中美經貿關係穩定、健康、可持續發展。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

