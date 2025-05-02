特朗普禁止其他國家購買伊朗石油　將對違反者祭出二級制裁

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，他將對伊朗石油買家實施二級制裁，禁止它們與美國做生意。



路透社報道，特朗普星期四（5月1日）在社交媒體貼文說：「所有購買伊朗石油或石化產品的行為必須立即停止！任何從伊朗購買任何數量石油或石化產品的國家或個人都將立即受到二級制裁。他們將不得以任何途徑、方式或形式與美國做生意。」

特朗普政府已針對伊朗實施一系列制裁，制裁對象包括一家位於中國的原油儲存終端和一家被指控參與非法石油和石化產品貿易的獨立煉油廠。

這張路透社2025年1月15日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）的3D列印微模型和美國、伊朗國旗。（Reuters）

今年2月，特朗普恢復對伊朗的「極限施壓」，包括努力將伊朗石油出口降至零，並協助阻止伊朗發展核武器。

二級制裁是指一個國家試圖通過禁止第二個國家進入其市場以懲罰第二個國家與第三個國家進行貿易。由於美國的經濟規模龐大，二級制裁對美國來說是一種特別有力的手段。

油價：圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）周四報道，特朗普自今年上任以來一直在對伊朗實施「極限施壓」，旨在徹底切斷伊朗石油出口。業內人士認為，特朗普此舉也有對第三國實施打壓的意圖，但預計很難直接阻斷其他國家與伊朗的石油產品交易。

阿曼外長巴德爾（Badr Bin Hamad Al-Busaidi）5月1日稍早時在社交媒體說，「因後勤原因」，原定於3日舉行的美伊第四輪間接談判被推遲，新的談判日期將在各方協商一致後另行公布。

伊朗外交部發言人巴加埃（Esmaeil Baghaee）同日發表聲明說，伊美新一輪間接談判「應阿曼外長的要求推遲」。伊朗仍致力於達成「公平和持久的協議」。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

