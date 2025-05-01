王毅稱重視伊朗不發展核武器承諾　樂見伊朗與各方保持對話

中共中央政治局委員、外長王毅4月30日在巴西利亞與伊朗最高國家安全委員會秘書艾哈邁迪安（Ali Akbar Mehrabian）會面，雙方談及伊朗核問題，願意保持溝通。



王毅表示，中方重視伊方不發展核武器的承諾，尊重伊朗和平利用核能的權利，讚賞伊朗堅持作出外交努力，樂見伊朗與各方保持對話勢頭，支持伊朗與國際原子能機構展開必要合作。

王毅說，在兩國元首戰略引領下，中伊關係克服干擾困難，保持良好發展勢頭。 去年，習近平主席與佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）總統成功會晤，為雙邊關係發展指明方向。

2024年9月23日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在美國紐約聯合國總部舉行的「未來高峰會」(Summit of the Future）上發表講話。（Reuters）

艾哈邁迪安則重申，伊朗無意發展核武器，願意在平等尊重前提下，與有關各方展開談判協商。

艾哈邁迪安又指，伊中在多邊議題上有着相近立場，感謝中方在國際上為伊方仗義執言，促成伊沙關係實現轉圜。 伊朗願同中方團結合作，共同反對外來干涉，反對濫施關稅和單邊制裁，維護公正平等的國際秩序。