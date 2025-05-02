美伊第四輪核談判押後 伊朗官員斥華府實施新制裁
撰文：蕭通
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原定於周六（5月3日）在羅馬舉行的美伊第四輪核會談推遲，充當斡旋人的阿曼5月1日公布，下一輪核談判，因「後勤原因」需重新安排。伊朗外交部發言人巴加埃（Esmaeil Baghaei）也稱，談判「應阿曼外交大臣的要求推遲」，強調伊朗仍致力於達成公平和持久的協議。
不過，路透社引述伊朗高級官員稱，延期涉及美國在談判期間對伊朗實施新制裁，新的舉行日期將「取決於美國的態度」。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日表示，任何從伊朗購買產品的國家或個人，都將立即受到美國二級制裁，被制裁者將禁止任何方式與美國做生意。
美國於4月30日針對伊朗公布新一批制裁名單，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）並批評伊朗支持也門胡塞武裝（Houthis），警告將面對後果。
伊朗外交部發言人巴加埃5月1日表示，美國的行為矛盾，言論挑釁，但德黑蘭仍將繼續「認真、堅決」地與美國進行談判。
有知情人士向路透社稱，美國從未確認參加羅馬第四輪會談。雖然下一輪會談的時間和地點尚未確定，但消息人士預期將在短時內舉行。
另外，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）4月30日表示，伊朗與2015年核協議的3個歐洲簽署國——英國、法國和德國，計劃5月2日在羅馬舉行另一輪磋商。
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