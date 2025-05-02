特朗普再向公共媒體開刀　簽行政令要求削減「偏頗」PBS及NPR資助

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月1日簽署一項行政命令，要求公共廣播公司（CPB）削減向美國公共廣播電視網（PBS）和美國全國公共廣播電台（NPR） 提供的聯邦資助，因特朗普認為這兩家廣播公司的報導存在「偏見」。



美媒報道，白宮在1日發表的聲明中稱：「多年來，美國納稅人一直承擔着補貼NPR和PBS的責任，這兩間公司卻以『新聞』為幌子傳播激進、煽動性的宣傳。」

2025年2月18日，美國華盛頓特區北國會街的全國公共廣播電台 （NPR）總部外的標誌。（Getty Images）

這是特朗普政府繼3月14日下令對美國之音（VOA）、自由歐洲電台和自由亞洲電台的母機構美國全球媒體機構（US Agency for Global Media，USAGM）「斷糧」後，再度向公共媒體開刀。

2025年2月18日，維珍尼亞州阿靈頓，美國公共電視網（PBS）總部大樓上的標誌。（Reuters）

這些廣播公司透過CPB獲得大約5億美元的公共資金。自特朗普當選以來，他們一直在為可能的大幅削減做準備，因共和黨人長期以來一直抱怨這些廣播公司。

特朗普今年4月初在社交平台X發文稱：「共和黨必須停止對NPR和PBS的資助，並與其徹底劃清界限，這兩個激進左翼『怪物』嚴重傷害了我們的國家！」