特朗普擬再對美國公共媒體「斷糧」：我很樂意這麼做｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（3月25日）稱他很樂意削減美國全國公共電台（NPR）和美國公共電視網（PBS）的資金。據說富豪馬斯克（Elon Musk）帶領的政府效率部（DOGE）預計本週晚些時間審查這兩個公共媒體。



當被問及是否有興趣停止資助並拿走「納稅人寄給這兩個媒體的錢」時，特朗普對媒體表示：「我很樂意這麼做。我認為這很不公平、整個團體都有偏見。」

繼3月14日下令對美國之音（VOA）、自由歐洲電台和自由亞洲電台的母機構美國全球媒體機構（US Agency for Global Media，USAGM）「斷糧」之後，特朗普打算對兩家國內公共媒體開刀。

據NPR 1月30日報道表示，NPR平均每年約1%的經費直接來自聯邦政府，PBS則收到 16%的經費。

2025年2月18日，美國華盛頓特區北國會街的全國公共廣播電台 （NPR）總部外的標誌。（Getty Images）

PBS與NPR數十年來提供《芝麻街》（Sesame Street）等教育、新聞、文化與地區節目，是美國少數的非商業媒體。

據DOGE小組委員會的新聞稿，NPR行政總裁 Katherine Maher 和PBS行政總裁 Paula Kerger 將出庭作證，解釋為何他們「為日益狹隘和精英化的受眾製作的明顯偏見的報道」應繼續由廣大納稅人資助。