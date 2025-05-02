被問未來誰領導DOGE　馬斯克：佛陀去世後　佛教不是更興盛嗎

此前，美國億萬富翁馬斯克（Elon Musk）已表態將淡出美國「政府效率部」（DOGE）並重新專注商界。當地時間4月30日，他先是在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的內閣會議上受到「鼓掌歡送」，隨後又對《華爾街日報》有關特斯拉（Tesla）董事會考慮撤換CEO的報道予以否認。



據美媒報道，當天早些時候，馬斯克還帶領來自DOGE的三名高級團隊成員，在白宮西翼的羅斯福廳（Roosevelt Room）與十幾名主流美媒記者座談，他回顧了自己在特朗普政府中度過的時光，並一度將自己比作佛教中的標誌性人物——佛陀。

2025年4月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）白宮舉行的內閣會議上，馬斯克（Elon Musk）發表演說。（Reuters）

「佛教需要佛陀嗎？佛陀去世後，佛教不是更興盛了嗎？」據《華盛頓郵報》的報道，當被問及他卸任後由誰領導DOGE時，已表示將於本月離開DOGE的馬斯克這樣反問道。

美媒稱，馬斯克曾在其執掌的社交媒體X平台上告訴粉絲——「你們現在就是媒體」；加入特朗普政府後，他也始終迴避其認為「不友善媒體」的採訪，更傾向於活躍在霍士新聞（Fox News）、保守派播客和自家X平台的安全空間裏。

當地時間4月30日，《華爾街日報》援引知情人士獨家披露，由於特斯拉的股價下跌以及一些投資者對該公司CEO馬斯克關注白宮的行為感到不滿，特斯拉董事會成員已聯繫了幾家高管獵頭公司，以尋找馬斯克的繼任者。隨後，馬斯克本人以及特斯拉方面都對此報道予以強烈否認。

就在當天，這位全球首富兼特朗普重要顧問，主動走出了「輿論繭房」，和眾多美媒見面對話，而且受邀媒體不分左翼或右翼、不論新興或傳統，包括《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《今日美國報》、「Axios新聞網」、「旗語」新聞社（Semafor）、彭博社（Bloomberg）、美國廣播公司（ABC）、美國全國廣播公司（NBC）和霍士新聞（Fox News的記者，甚至連此前被特朗普政府剝奪白宮採訪權限的美聯社（AP），也在其中。

據知情人士透露，馬斯克這場對話會召開得比較倉促。當天上午，白宮官員才通知記者，他們被邀請採訪馬斯克，並有大約一小時的時間回應是否出席。這場非正式媒體會面發生在下午稍晚時段，持續了大約一個小時。該消息人士稱，馬斯克全程與記者積極互動，儘管他與主流媒體積怨已久，但在現場絲毫未顯露對抗姿態。

2025年4月30日，馬斯克（Elon Musk）出席美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行的內閣會議時，戴著印有「美國灣」（Gulf of America）字樣的帽子。（Reuters）

這名知情人士還稱，儘管自比為佛陀，馬斯克的語氣聽起來甚至有點沮喪，一些記者在報道這次會談時也有同感。《紐約時報》記者斯旺（Jonathan Swan）寫道：「回顧這101天，馬斯克聽起來不那麼自信了。」

在這場談話中，馬斯克承認，DOGE尚未實現其最初提出的1萬億美元的削減目標，只削減了大約1600億美元，且如果沒有華盛頓方面的更多支持，要實現他的既定目標將「非常困難」。

美媒報道稱，馬斯克這樣說：「問題在於，內閣和國會願意承受多大的痛苦？這個目標可以實現，但必須應對鋪天蓋地的抗議聲浪。」

在DOGE大規模削減聯邦支出的同時，確實引發了廣泛的反對，包括共和黨領導層和馬斯克本人，都成為了眾矢之的。馬斯克承認，在大刀闊斧削減聯邦機構的過程中存在「錯誤裁撤關鍵崗位」的情況。

據《今日美國報》報道，馬斯克還告訴記者，他曾「不止一次」住在前總統林肯（Abraham Lincoln）住過的臥室；特朗普還在深夜打電話給他，懇求他去白宮的廚房拿一些焦糖口味的哈根達斯雪糕。

《紐約郵報》當地時間4月29日曾報道稱，白宮辦公廳主任威爾斯（Susan Wiles）透露，馬斯克已不在白宮辦公，雙方目前通過電話溝通。

2025年3月7日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、身穿金黃色上衣的白宮幕僚長懷爾斯（Susan Wiles）和馬斯克（Elon Musk）離開橢圓形辦公室，準備乘坐海軍陸戰隊一號（Marine One）。

而馬斯克則告訴記者，儘管他會減少在華盛頓的時間，但他在白宮仍保留着辦公室。據「Axios新聞網」報道，馬斯克透露，「那間辦公室有一扇窗戶，但你只能看到空調外機，這很好。我想，這讓他們（刺客）更難以向我開槍。」他還炫耀，自己仍將擁有白宮建築群內最大的電腦顯示器，「DOGE是一種生活方式」。

據霍士新聞網當地時間4月30日報道，在馬斯克即將遠離政府事務之際，美國總統特朗普在當天召開的內閣會議上對馬斯克說：「你受到了不公平的對待，但這個國家的絕大多數人真的尊重和欣賞你。在座的各位都可以非常肯定地表達這一點。這真的給了我們巨大的幫助，你讓很多人看到了可以做的事情，我們非常感謝你。」

此時，全場為馬斯克響起掌聲，特朗普補充道，「你想（在政府）待多久就待多久」，又調侃道：「但我猜他（馬斯克）總是還想着回家，回到他的汽車（事業）和家人身邊。」

報道稱，馬斯克實際上被特朗普政府聘為擔任的是「特殊政府僱員」，這是美國國會在1962年設立的一個職位，允許行政或立法部門為特定的短期計劃僱傭臨時僱員。

美國聯邦政府道德辦公室（OGE）的信息顯示，「特殊政府僱員」在聯邦政府工作的時長——365天內不得超過130天。馬斯克的130天期限如果從今年1月20日就職日開始算起，則到5月30日結束。

本文獲《觀察者網》授權轉載

