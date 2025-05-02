向特朗普關稅投降？ 歐盟或承諾額外買560億美元產品
撰文：聯合早報
出版：更新：
負責與美國談判的歐盟官員說，歐盟可能會承諾額外購買價值560億美元（約4,343億港元）的美國產品，以結束與美國的關稅對峙。
一直領導與美國政府談判的歐盟貿易與經濟安全專員塞夫喬維奇（Maros Sefcovic），在英媒周四（5月1日）刊登的一篇專訪中說，雙方談判已取得一定進展，但他表明歐盟不會接受美國對歐盟商品徵收10%的關稅。
他指出，一旦把美國的服務貿易計算在內，美國與歐盟27國之間的貿易逆差每年約為500億歐元（約3,878億港元），因此歐盟完全可以通過購買液化天然氣（LNG）、某些農產品如大豆等，非常迅速地解決這個問題。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）說，美歐之間的貿易逆差每年高達數千億美元，並對歐盟生產的汽車、鋼鐵和鋁徵收25%的關稅。其他商品的關稅為10%。
特朗普對歐盟商品祭出的「對等關稅」稅率為20%，但他在4月9日宣布暫緩對中國以外的國家和地區實施「對等關稅」措施90天，以與各國和地區進行談判。
本文獲《聯合早報》授權轉載。
特朗普是自己打敗了自己特朗普國安顧問沃爾茲被炒 魯比奧再兼職 背後的一個「瘋」女人特朗普再向公共媒體開刀 簽行政令要求削減「偏頗」PBS及NPR資助美烏礦產協議｜特朗普終究遂了心願 烏克蘭也守住一絲底線