特朗普將取消哈佛大學免稅資格　稱「他們應得的」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月2日表示，他計劃剝奪哈佛大學的免稅資格。此前聯邦政府已凍結對哈佛大學的22億美元撥款。



特朗普2日在社交媒體Truth Social發文稱：「我們將取消哈佛的免稅地位。這是他們應得的！」他未具體說明何時或會採取行動。

自今年1月上任以來，特朗普就將矛頭指向美國多所大學，稱高等教育受到反猶主義、反美主義、「極左」主義等思想籠罩，實施包括凍結聯邦撥款、展開調查、吊銷學生簽證等措施。

美國哈佛大學校長加伯（Alan Garber）4月21日在致哈佛社區成員的一封信中表示，校方已在麻塞諸塞州聯邦地方法院對特朗普政府發起訴訟。而在4月22日，美國超150間大學、學院和學校機構的校長發表聯署公開信，譴責特朗普政府越權，對高等教育進行「前所未有的政治干預」。