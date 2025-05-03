中港小額包裹關稅生效　Temu：已暫停從中國向美國郵寄貨品

隨着美國5月2日凌晨12時01分起，對來自中國和香港，800美元（約6201港元）以下的小額包裹，開徵其申報價值的120%關稅或每件100美元（約775港元），有美國媒體報道，中國電商品牌Temu表示，已暫停從中國直接向美國消費者運送產品。在Temu的網站上可見，之前能夠直接從中國發貨的商品現在已被標記為缺貨。



美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）3日報道，隨着特朗普政府（Donald Trump，又譯川普）有關小額包裹的關稅於2日（周五）凌晨生效，Temu改變了其在美國的營商模式。

據報道，最近數日，Temu突然改變了其網站和應用程式，現時僅顯示從美國倉庫發貨的產品清單。Temu的網站之前隨處可見能夠直接從中國發貨的商品，現在它們卻被標記為缺貨。

2月5日美國取消對中國包裹的「小額豁免（De Minimis）」，預計將對中國跨境電商Temu和Shein造成衝擊。（Getty）

中國電商品牌拼多多旗下的Temu近年在美國大行其道，報道指美國消費者可以輕易透過Temu買到5美元（約39港元）和1.5美元壓蒜器（約11.63港元）。由於小額包裹豁免機制（De Minimis）， 美國政府自2016年以來允許價值800美元（約6201港元）或以下的商品免稅進入該國。

Temu的發言人向CNBC證實，目前其在美國的所有銷售均由當地賣家處理，並表示這些銷售都是「在美國國內」完成。 Temu表示，針對美國消費者的定價「保持不變」。

發言人又指：「Temu一直在積極招募美國賣家加入該平台。此舉旨在幫助當地商戶接觸更多客戶並發展業務。」

在此之前，有試圖購買從中國發貨的Temu產品的美國消費者表示，他們需支付130%至150%的「進口費」。這些費用通常比單一商品的價格還要高，甚至比許多訂單的價格高出一倍以上。

報道指，之前同樣受惠於小額包裹免稅的中國電商品牌Shein上周已開始提高價格。這間快時尚零售商在其網站上的收銀台添加了一條橫幅，上面寫有：「關稅已包含在您支付的價格中。您無需在送貨時支付額外費用。」