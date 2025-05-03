美國黃石公園附近2車相撞7死8傷　5中國公民喪生｜有片

美國著名景點黃石公園（Yellowstone National Park）附近公路5月1日晚上7時15分左右發生嚴重車禍，一輛農夫車與旅遊小巴相撞，造成7人死亡、8人受傷。中國駐三薔市總領館2日向新華社表示，初步了解事件中有5中國公民死亡、8名中國遊客受傷。



綜合美媒報道，事故地點位於愛達荷州東部亨利湖州立公園（Henrys Lake State Park）附近的美國20號高速公路上。該公園距黃石國家公園約16英里（約25.7公里）。

一輛載有14名遊客的平治（Benz）小巴和一輛道奇（Dodge）公羊農夫車迎頭相撞，造成兩車起火。目前未知意外原因，但根據網上流傳的片段顯示，當時現場天氣良好。

當地警方表示，事件造成25歲農夫車司機Isaih Moreno、小巴6名乘客死亡。剩下乘客已經送醫，無生命危險。

由於乘客屍體已經無法辨認，弗里蒙特縣（Fremont County）驗屍官對6人進行了DNA檢測，發現他們來自美國境外，其中2人來自意大利，剩下4人還不清楚。

2025年5月3日早上，中國駐舊金山總領館在微信公眾號發佈聲明，表示日前領區發生旅行交通事故，涉及中國公民傷亡。（微信公眾號截圖）

新華社引述中國駐三藩市總領館2日證實，事故造成5名中國公民死亡、8名中國公民受傷。總領館向遇難者表示深切哀悼，向傷者和遇難者家屬表示誠摯慰問，同時已即時間啟動領事保護應急機制，為傷者和遇難者家屬提供領事保護與協助。

館方亦繼續全力做好後續工作，並已要求美方調查核實有關情況並向中方作正式通報，全力搶救傷者，為遇難者家屬善後提供協助。