移英港人涉致命車禍　判囚2年釘牌6載　自稱駕駛經驗不足

33歲移英港人疑因「經驗不足」及「未集中注意力」，2023年在錫菲（Sheffield）逆線行駛，並撞倒單車使用者致對方死亡。他先前已承認危險駕駛致人死亡罪，2月25日在錫菲法院被判囚2年，及吊銷駕駛執照6年。



圖為英國錫菲皇家法院。（wikipedia圖片）

報稱教師 逆線撞倒55歲單車男

英國廣播公司（BBC）於25日報道，33歲被告溫朗（Long Wan，音譯）報稱住在倫敦Ash Grove、任職教師。2023年9月29日，他從曼徹斯特駕車前往錫菲期間，在Rivelin Valley Road逆線行駛，迎面撞到55歲單車使用者鮑爾（Richard Bower）。鮑爾當時毫無機會閃避，送院時危殆，留院3周後於同年10月22日去世。

檢察官指出，被告從香港移居英國，事發前不久購入一輛萬事得（Mazda），他自認缺乏駕駛經驗。被告稱他一直限速在每小時40英里，但至轉彎時對車輛失去控制。雖然碰撞調查報告無法確定當時車速，但結論是即使時速達60英里，也應該能夠安全沿著彎道行駛。

圖為Rivelin Valley Road路段。（wikimedia圖片）

法官指毫無注意力 車速不是「真正問題」

法官Jeremy Richardson KC認為，車速並不是「真正問題」，而是被告毫無注意力。法官於宣判時稱，被告的惡劣駕駛行為，奪走了一位男士的生命，他原本可與已婚34年的退休妻子共度餘生。辯方律師Christopher Aspinall表示，被告為事件深感懊悔，向死者家人衷心道歉。