蘋果公司被裁定違反競爭禁令　更新美國App Store外部支付新規

據科技媒體9to5Mac周四（5月1日）報道，Apple公司已更新美國地區的《App 審核指南》。根據App Store的新規則，在美國「並不禁止App包含按鈕、外部連結或其他行動號召」。法官此前裁定，Apple故意選擇不遵守阻止反競爭禁令，該禁令命令Apple允許開發人員引導用戶使用外部支付方式。



美媒報道，Epic Games於2020年首次提起反壟斷訴訟，指控Apple公司圍繞App Store建立非法壟斷地位，每年透過當時Apple獨家的支付系統賺取數十億美元，並從App Store商務中收取15%至30%的佣金。

Epic Games不滿App Store內的支付方式及抽成，2020年提告Apple壟斷。（Reuters）

美國地區法官Yvonne Gonzalez Rogers曾下令Apple降低保護其先前獨有的App Store內交易支付系統的門檻，並允許開發者顯示替代選項的連結。但Apple公司並未服從，反爾透過徵收新費用和設置障礙，繼續抑制競爭。此舉或會導致可能的刑事藐視法庭訴訟。

法院目前已禁止Apple對外部購買收取27%的佣金，並命令其立即停止干涉開發商向用戶傳達替代支付選項的能力。