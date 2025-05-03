特朗普威脅取消免稅資格　哈佛大學校長批評：嚴重違法

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月2日表示，政府將剝奪哈佛大學（Harvard University）的免稅資格。此前聯邦政府已凍結對哈佛大學的22億美元撥款。哈佛大學校長加伯（Alan Garber）回應稱此舉「嚴重違法」，且對學校極具破壞性。



加伯校長在接受《華爾街日報》採訪時表示：「這向教育界發出的信息非常可怕，表明政治異見可能會被用來作為對大量教育機構構成生存威脅的基礎。」

2025年4月17日，人們在美國麻省劍橋的哈佛大學（Harvard University），參與反對總統特朗普（Donald Trump）及其政府擬吊銷學生簽證的示威活動後準備離開。（Reuters）

他表示如果政府打算取消哈佛的免稅資格，那將是嚴重違法。除非有校方尚未接觸過的理由，可以證明這種「戲劇性的舉動」是合理的。

加伯補充道：「給予教育機構免稅資格，是為了讓它們能夠成功地執行教育使命，對研究型大學而言，則是為了讓它們能夠成功地執行研究使命。顯然，如果我們失去免稅資格，這將會受到嚴重損害。」

2025年4月12日，美國麻省劍橋，示威者在劍橋公園聚集，呼籲哈佛大學（Harvard University）高層抵抗特朗普政府對學校校政的干涉。（Reuters）

美國稅法規定，禁止總統和其他高官直接或間接要求國稅局進行或停止稽核或其他調查，這是一種犯罪，可判處罰款和監禁。然而，起訴此類案件需要聯邦檢察官，而最高法院關於行政權力和總統豁免權的判決可能會是一道難關。

稅法也禁止聯邦職員透露國稅局內部關於特定納稅人的信息。目前不清楚特朗普是否有任何關於國稅局調查哈佛的實際信息。