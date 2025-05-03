關稅戰丨洛杉磯港口料貨量挫35%　碼頭變安靜　董事：落針可聞

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對眾多貿易夥伴加徵「對等關稅」，其中與中國大打關稅戰後，加州的洛杉磯港口（Port of Los Angeles）是最受衝擊的一群，當地本來每天收取大量來自中國的貨物，現在貨量大減，預計下週來自貨量將挫35%。碼頭也變得比平時安靜，洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）形容「你能聽到針掉到地上的聲音，這很不尋常。」



中國貨物約佔洛杉磯港業務的45%，塞羅卡向法媒表示，在5月4日開始的一週，預計洛杉磯港的貨量會按年下跌多達35%。

洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）2024年1月發表演講（Getty）

貨運量跌讓繁忙碼頭也變得安靜下來，塞羅卡指能聽到針掉到地上的聲音，又稱「許多零售商和製造商都按下暫停鍵，停止所有來自中國的發貨」。

他指在關稅戰下，中國製造產品現在賣到美國的成本，是上個月的兩倍半。

2025年2月4日，美國加州，圖為來自中國的船隻停泊在洛杉磯港口。（Reuters）

南加州另一港口長灘港（Port of Long Beach）也預計整個5月的入口貨運量會減少30%。

長灘港執行董事科爾德羅（Mario Cordero）指，這不會只是西岸港口遇到的問題，「這影響所有港口，無論是在東部的，還是在墨西哥灣的。」