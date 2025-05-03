Nvidia正研發「中國特供版」晶片　應對特朗普政府新出口禁令

據路透社2日報道，美國科技媒體The Information援引三名參與相關對話人士的消息稱，在美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府頒布新的出口禁令後，晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）正在重新着手研發面向中國的定製晶片。



報道稱，英偉達已告知一些最大的中國客戶，公司正在調整人工智能晶片的設計，以便在不違反美國出口規則的前提下，將晶片銷售給中國企業。新晶片的樣品最早將於6月推出。The Information提到，英偉達還在研發其最新一代人工智能晶片Blackwell的中國「特供版」。

2025年4月17日，英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳應中國貿促會邀請，再到北京。（玉淵潭天）

據報道，4月中旬訪華期間，英偉達的行政總裁黃仁勛已經向中方客戶透露了這一計劃。就在他準備出發的幾天前，特朗普政府再對美國晶片對華出口設限，引發行業巨震。

當地時間4月15日，美國商務部以「符合國家和經濟安全利益」為名，叫停英偉達的「對華減配特供版」H20晶片、AMD的MI308晶片以及同類型AI晶片的對華出口。

《華爾街日報》報道稱，美方這一最新晶片出口限制震動了全球市場，此舉將阻止英偉達和AMD對華供應價值數十億美元的AI晶片，暴露了華盛頓在科技和貿易領域的「遏華雙重野心」，這也是特朗普政府迄今為止發出的最明確信號。

談及特朗普政府針對英偉達對華特供H20晶片所採取的限制措施時，當時身處北京的黃仁勛坦言，美國政府加強晶片出口管制已對英偉達業務產生重大影響。他還強調稱，英偉達將繼續不遺餘力優化符合監管要求的產品體系，堅定不移地服務中國市場。

與此同時，4月17日被問到黃仁勛訪華行程時，美國總統特朗普宣稱，「黃仁勛是一個很棒的人，他是我的朋友，他對我們的國家感到自豪，也很愛國。我完全不擔心他。」

2025年4月30日，英偉達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳在白宮「投資美國」活動上與美國總統特朗普在台上發言。（Reuters）

《華爾街日報》指出，從黃仁勛三個月來兩次訪華，以及他在華的相關表態可以看出，英偉達並未放棄中國市場。報道還引述知情人士稱，英偉達私下裏反對任何新的限制措施，並表示中國已經能夠生產一些與其「對華特供版」H20晶片具有相同水準的晶片。

報道稱，對於相關禁令，如果美方最終不予任何豁免，中國本土的替代品需求或將激增。花旗集團分析師在4月16日的一份報告中指出，中國雲服務提供商最初計劃在2025年使用H20晶片滿足50%的AI加速器需求，現在可能會轉向中國本土產品。

科技諮詢分析公司Moor Insights&Strategy的分析師穆爾黑德（Patrick Moorhead）直言：「這扼殺了英偉達進入一個關鍵市場的渠道，他們將在中國失去發展動力。最終，中國企業會轉向本土合作夥伴。」

另據路透社報道， 當地時間4月30日，在華盛頓「山與谷論壇」活動上，黃仁勛再度呼籲特朗普政府改變晶片出口規則。他強調，「世界已經發生了根本性的變化」，中國在人工智能（AI）領域「並不落後」。

黃仁勛進一步解釋道，中國正成長為美國在技術領域的強大競爭對手，其本土企業擁有令人難以置信的計算能力，在網絡技術和軟件能力方面也同樣出色，這些因素共同推動着中國人工智能領域的蓬勃發展，「過去幾年，他們取得了巨大的進步」。

2025年4月17日，國務院副總理何立峰（右）在北京人民大會堂會見美國英偉達（Nvidia，又譯輝達）公司總裁兼行政總裁黃仁勛（Jensen Huang）。（網絡圖片）

第二天（5月1日），英偉達高管又與美國眾議院外交事務委員會舉行了閉門會議。黃仁勛在會上再次表達了對中國企業AI能力不斷增強的擔憂，並警告稱，限制英偉達晶片的對華出口，很可能會進一步提升中國企業晶片的競爭力。

談及會上內容時，一名委員會高級工作人員表示，人們擔心，如果DeepSeek R1在中企的晶片上進行訓練，或者未來中國的開源模型經過訓練後，能夠高度適配中企的晶片，那麼就極有可能在全球市場上引發對中國晶片的需求熱潮。

對於美國一再打壓中國科技發展，中方已多次就美國惡意封鎖打壓中國半導體產業表明嚴正立場，譴責美方將經貿科技問題政治化、泛安全化、工具化，不斷加碼對華晶片出口管制，脅迫別國打壓中國半導體產業。這種行徑阻礙全球半導體產業發展，最終將反噬自身，損人害己。

本文獲《觀察者網》授權轉載

