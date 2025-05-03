美國防開支首超萬億美元　兩大原因驅使特朗普大破歷史紀錄

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月2日發表了2026財政年度的預算提案，建議明年聯邦總預算為1.7萬億美元（約13.1萬億港元），較上年度減少7.6%。而與此同時，國防開支則比2025年的8923億美元（約6.9萬億港元）暴增13% ，達到了創紀錄的1.01萬億美元（約7.8萬億港元）。這也是有史以來，第一個國家的年度國防開支超過萬億美元。



按照2024年數據，全球195個有統計數據國家或地區的GDP中，超過萬億美元規模的國家或地區一共有19個，其中沙特以10,854億美元居第19位。按照這個數字，美國光是2026的國防預算就可以排到第20位，真正可謂在軍事安全領域揮金如土。

2025年5月1日，美國總統特朗普抵達阿拉巴馬州塔斯卡盧薩（Tuscaloosa）國家機場後，走下空軍一號。（Reuters）

相對而言，用於非國防領域，覆蓋教育和房屋的開支將降到5570億美元（約4.3萬億港元），則比2025年大幅減少1630億美元（約1.2萬億港元），降幅達23%。在這一升一降背後，可以窺見特朗普的施政思路。

教育和房屋開支預算下降是特朗普削減政府機構人員和開支的反映。特朗普在大選期間和上任後一直指控包括教育部在內的很多聯邦部門是「腐敗機構」，養了一大批腐敗的官員，成為國家蛀蟲，影響了市場效率。他為此成立了政府效率部（DOGE），授權馬斯克（Elon Musk）對政府機構大動手術，已經砍掉了很多聯邦部門，裁減了至少兩萬多名聯邦僱員。

雖然現在馬斯克因為白宮權力內鬥離開了權力核心，但是從特朗普大力削減聯邦教育與房屋開支看，他不會因為馬斯克離開而停止削減開支計劃。他更可能會吸取第一階段馬斯克過於激進削減開支引發反彈的教訓，採取更穩妥的辦法來推進聯邦機構改革。

馬斯克因領導政府效率部（DOGE）進行聯邦削減開支工作，深陷爭議。他擁有的電動車品牌Tesla美國用戶遭到起底、拉斯維加斯車廠被槍擊、縱火。（DOGEQUEST/ X：@MarioNawfal）

國防開支增加則是特朗普國家危機意識的反映。這一危機主要來自於兩個方面，一是中國經濟崛起和遙遙領先的超強工業能力給中國軍事力量發展提供了充沛動力，中國軍事現代化水平在過去十幾年快速提升，軍事科技的某些領域已經具備了挑戰美軍的能力，特別是在造船技術和無人機、AI、六代機等代表未來作戰水平的高科技領域動搖了美軍此前的統治地位。特朗普因此需要在這些領域加大開支，試圖扭轉頹勢，保持在這些軍事重點領域的競爭力，從而維護美國的軍事霸權地位。

特朗普政府在發布2026年預算時已明確表示將為金穹（Golden Dome）導彈防禦項目、造船與核現代化、邊境安全等優先項目提供資金，幷包括為軍人提供3.8%的加薪。

特朗普國家安全危機的另一個來源是非法移民，這是特朗普國家治理的政策主軸之一，也是他所以能打動選民以大幅領先優勢贏得總統選舉的原因之一。在民主黨特別是拜登政府任內，因為該黨派的多元價值主張和對非法移民的放任姿態，再加上其它國家的治理失敗和經濟動盪，各國移民通過各種非法途徑紛紛走線湧入美國。

根據不同統計口徑，截至2024年，湧入美國的非法移民總數分別為1100萬人和1400萬人。這些非法移民不僅讓底層美國人面臨激烈就業競爭，還在社會治安、種族結構等方面更深刻影響美國。

2025年4月30日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓特區白宮出席內閣會議期間發表講話。（Reuters）

特朗普不僅信奉美國優先，更信奉白人優先，在政治價值上具有向美國立國精神回歸的強烈的原教旨傾向。所以在第一任期他就把非法移民問題作為一個施政重點。再次回歸白宮後，更是把這個問題提升到了國土安全的高度，空前加大了對非法移民的打擊力度。

截至4月底，根據美國白宮邊境事務主管霍曼（Tom Homan）公布的數字，特朗普政府自本次任期開始以來，已驅逐了13.9萬名無證移民。在非法移民嚴重的美墨邊境，甚至開始動用軍隊來防止邊境非法移民。

這次特朗普在將國防預算提高到破紀錄程度的同時，將國土安全開支暴增近65%，就顯示出在這方面的決心。聯邦行政管理和預算局局長沃特（Russ Vought）在聲明中表示：「在這個關鍵時刻，我們需要一份歷史性的預算，一份不再為我們的衰敗提供資金、將美國人民放在首位、併為我們的軍事和國土安全提供前所未有支持的預算。」格外清晰指出了特朗普2026年聯邦預算結構性變化的內在原因。