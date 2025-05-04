美媒揭沃爾茲被炒前開會用Signal軟件　對伊朗強硬惹特朗普不滿

總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月1日（周四）提名國安顧問沃爾茲（Mike Waltz）出任美國駐聯合國大使；後者3月因捲入使用Signal聊天軟件洩密事件而備受壓力。綜合美國媒體報道，沃爾茲似乎並未吸取教訓，在4月30日（即被炒前一日）的內閣會議上，被拍到在手機上使用另一個版本的Signal發信息予其他內閣成員。另有報道指，特朗普在Signal門發生之前已對沃爾茲有怨言，原因是他對伊朗的立場過份強硬，主張支持以色利轟炸伊朗的核設施，更曾私下與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）協調攻擊計劃，事件讓特朗普感到不滿。



綜合美國多間主流媒體的報道，白宮4月30日舉行內閣會議前，獲邀入內拍攝現場畫面的記者多次用鏡頭捕捉到，沃爾茲正低頭使用「TM SGNL」聊天應用程式，與其他內閣官員發信息，照片中甚至能見到部份通信內容。

據報道，「TM SGNL」「似乎是指一間名為TeleMessage公司開發的一款軟件，該軟件複製了Signal的基本功能，但添加了存檔功能。」

從網上的照片可見，沃爾茲的通話對象包括副總統萬斯（JD Vance）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）、國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）和中東特使威特科夫（Steve Witkoff）。其中一張照片還出現要求沃爾茲輸入確認密碼的畫面。

報道指，上述內閣會議由特朗普主持，部份過程向媒體開放，拍攝照片的路透社攝影記者在會議室內逗留良久。

《華盛頓郵報》5月3日引述兩位知情人士報道，沃爾茲早在2月就已犯錯。在以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）2月初訪問白宮後，沃爾茲的行徑就讓特朗普感到不滿。當時這位國家安全顧問似乎認同內塔尼亞胡的觀點，認為是時候攻擊伊朗的核設施。

圖為2025年2月4日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）到訪美國，與美國總統特朗普（Donald Trump）會晤。（Reuters）

兩位知情人士表示，在以色列領導人與特朗普在白宮會晤之前，沃爾茲似乎與內塔尼亞胡就針對伊朗的軍事行動私下進行密切溝通。

據其中一位知情人士透露，沃爾茲「嘗試將美國政策推向讓特朗普不適的方向，因為美國當時尚未嘗試透過外交手段解決中東問題」。

該人士指：「這件事其後傳到特朗普那裏，總統對此很不高興。」

美國總統特朗普（Donald Trump）5月1日（周四）提名國安顧問沃爾茲（Mike Waltz）出任美國駐聯合國大使；後者3月因捲入使用Signal聊天軟件洩密事件而備受壓力。綜合美國媒體報道，沃爾茲似乎並未吸取教訓，在4月30日（即被炒前一日）的內閣會議上，被拍到在手機上使用另一個版本的Signal發信息予其他內閣成員。（網絡圖片）

報道同時引述一位白宮高級官員、一位特朗普顧問以及另外一位知情人士，沃爾茲的麻煩隨時間推移越積越多，白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）亦認為沃爾茲不適合留在特朗普的內閣。