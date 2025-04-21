美防長再爆Signal泄密風波　白宮：特朗普仍支持信任

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）再度爆出Signal泄密風波後，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）於4月21日表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對赫格塞思充分支持及絕對信任， 強調赫格塞斯未有在群組內分享任何機密資訊。赫格塞思同日在白宮向記者表示，已就事件與特朗普討論，並將繼續在同一戰線上共同奮鬥。



3月15日，白宮公布特朗普觀看美軍轟炸也門胡塞組織目標的照片。（Reuters）

民主黨議員促下台

民主黨議員則要求赫格塞思下台，參議院少數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 稱，赫格塞思「必須被撤職」，指對方將美軍生命置於危險之中的。參議院情報委員會民主黨領袖沃納（Mark Warner）表示，赫格塞思對敏感信息的粗心大意，是本屆無能政府的又一個令人震驚的例子，應該辭職下台。

《紐約時報》20日報道，赫格塞思3月15日通過第二個Signal群組，向包括他的妻子和弟弟在內的10多人，發送有關美軍打擊也門胡塞武裝的敏感資料。

其中一些知情者指出，被分享的資料包括F/A-18大黃蜂戰機的飛行時間表。他同一天也在國安高級官員Signal群組中分享這次攻擊行動，《大西洋月刊》總編輯戈德堡（Jeffery Goldberg）被錯誤拉進這個討論官員群組，引發軒然大波。