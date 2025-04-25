美防長又惹爭議　再捲Signal洩密風波　職場設私人化妝室被譏公主

美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）早前涉嫌利用聊天軟件Signal傳送軍事機密事件餘波未了，有美國媒體報道，赫格塞思再被揭在國防部辦公室設下可繞過五角大樓保安設置的「污糟線」（dirty line），使用Signal應用程式傳送軍事敏感信息，再次引發外界對他的質疑。與此同時，有報道指赫格塞思曾打算豪花4萬美元（約31萬港元）將五角大樓的一間簡報室改建為他的化妝室，此舉令他在網上被嘲為「五角大樓公主」（Pentagon Pricness）。



美聯社引述2名知情人士報道，赫格塞思在其辦公室佈置了一條不經五角大樓保安程式保護的公共網絡上網，以便使用聊天軟件Signal與外界保持聯絡。這條線路被信息科技（IT）業界稱為「污糟線」。由於這條網絡並不掛靠國防部的網絡，可提供匿名性，卻缺乏網絡保安機制，容易受到駭客的入侵。

美國總統特朗普（中）據報一直不願解僱「Signal醜聞」中誤拉記者入群的國家安全顧問沃爾茲（左）和透露疑似國安機密的防長赫格塞思（右），因這樣做等同於默認錯誤，並將勝利拱手讓給曝光此事的《大西洋月刊》（The Atlantic）。（Reuters）

據報道，儘管國防部發言人否認赫格塞思曾在政府電腦上使用Signal聊天軟件，惟報道指他曾在多人聊天群組中分享有關也門空襲的具體時間，包括與特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府國安高層官員及其家屬。

雖然赫格塞思多次否認洩密，強調並未發布「戰爭計畫」（war plan），應參議院軍事委員會的要求，國防部代理監察長現時正調查赫格塞思涉嫌使用Signal泄露軍事機密的事件。

2025年4月24日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）在白宮橢圓形辦公室會見挪威總理約斯托勒（Jonas Gahr Stoere，不在圖中）時，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）面帶微笑。（Reuters）

與此同時，綜合美國媒體報道，前身是電視主播的赫格塞思似乎十分在意自己「上鏡」時的形象。報道指他指示國防部將一座簡報室改建成他的私人化妝室。

這次裝修工程最終花費數千美元，惟最初計劃的改造費用超過4萬元（約31萬港元），只是因預算限制才大幅縮減。一位消息人士指，施工拆除了一張辦公台並增設了一把新椅子與一塊附設化妝燈光的大鏡子。

此消息一出，美國就有網民嘲諷赫格塞思「五角大樓公主」。對此，赫格塞思23日在社交平台回應，他否認曾「下令」或「設置化妝室」。他強調，「這完全是假新聞，根本就沒有「下令」也沒有「化妝」。」