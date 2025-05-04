貿易戰偷走聖誕樹？　美國企業：對華145%稅率致多繳106倍關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發動的貿易戰正酣之際，其對中國出口貨品徵收高達145%關稅的影響已逐漸浮現。有美國企業受訪時表示，他們主打的人造聖誕樹80%來自中國，按照現時的關稅稅率，他們今年將需繳納1.07億美元（約8.29億港元）的關稅，這個金額是該公司去年盈利的10倍，亦比去年繳交的1百萬美元關稅（約775萬港元）大幅上升106倍。這間公司的行政總裁向特朗普政府呼籲，暫緩實施對華關稅90日，讓他已向中國生產商繳付訂金的訂單能夠完成及運往美國，否則今年聖誕節美國將出現嚴重的「聖誕樹荒」。



Balsam Brands行政總裁哈曼（Mac Harman）接受美國全國廣播公司商業頻道 （CNBC）訪問時指，過往6年一直在為現時的困境做準備，在特朗普1月上任前已盡量增加運往美國的貨品，惟145%的對華關稅依然讓他的公司措手不及，他同意財長貝森特（Scott Bessent）早前指，現時的中美貿易情況等同是「貿易禁運」（trade embargo）。

2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布向全球多個貿易夥伴開徵「對等關稅」，其中對中國的稅率已升至145%。（X@PawlowskiMario）

當被問道他銷售的人造聖誕樹是否能夠在美國本土生產，哈曼指他們的人造聖誕樹從未在美國生產，一直都是以來其他國家代工；在特朗普首個總統任期，哈曼曾聘用設計公司嘗試在美國國內製造聖誕樹，惟人造聖誕樹需要人手處理，除非能夠實現自動化生產，否則無法在美國製造。

而假如在美國製造，他們的人造聖誕樹售價會是現時的6倍。一棵現時售價500美元（約3875港元）的聖誕樹，在美國生產將變成3000美元（約23251港元）。

哈曼強調，假如維持高關稅，到今年聖誕就不是聖誕樹價格高昂的問題，而是美國市場根本不會有人造聖誕樹銷售。

哈曼表示，自從特朗普4月初宣布「對等關稅」後，他已經在華盛頓待了3周進行政策遊說工作。

哈曼向特朗普政府作出呼籲，暫緩實施對華的高額關稅90日，因為大量像他這樣的企業家已經繳納30-50%的訂金，讓中國的公司代工生產今年的聖誕樹。暫緩實施高關稅可以讓他們復工，完成手上的訂單確保今年冬天美國有聖誕樹供應，美國的小企業亦能「解套」已付的訂金。