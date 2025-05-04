澤連斯基拒絕普京停火3日提議　斥用「戲劇表演」博外國政要安心

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）5月3日表示，拒絕俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）一項於8日起停火3日的提議，還形容這提議對於普京而言，更像是「一場戲劇表演」，強調停火72小時的時間短暫，無可能達成任何後續停戰協議。



俄烏戰爭持續逾3年，雖然美國早前斡旋停火，但雙方仍未徹底停戰。澤連斯基指，莫斯科提議旨在為普京塑造「擺脫被國際孤立的氛圍」，並希望因此確保出席活動人士的安全，而烏克蘭不會為此「出力」。

他所指的是即將在莫斯科召開的紀念俄羅斯衛國戰爭勝利80周年活動，普京這提議旨在此做準備，屆時將有多國政要出席，據報包括中國國家主席習近平。

烏克蘭此前在美國斡旋中表示同意為期30天的停火，澤連斯基指這協議仍有效，指若莫斯科接受，就願意在9日前落實，他還強調俄烏處境應在戰爭狀態或莫斯科先停火中二選一。