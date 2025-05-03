美國務院批准向烏克蘭出售F-16戰機訓練和維護系統

美國國防部五角大樓周五（5月2日）表示，美國國務院已批准向烏克蘭出售價值3.1億美元（約24億港元）的F-16戰鬥機訓練和維護系統，以及相關設備。



路透社報道，五角大樓在一份聲明中表示，這批武器以及其他烏克蘭用美國資金購買、並透過相同管道運送的武器，仍在繼續流通。

圖為2024年8月4日，在紀念烏克蘭空軍日期間，烏克蘭的F-16戰鬥機在烏克蘭境內空域飛行。（Reuters）

此前，根據拜登（Joe Biden）政府授權的飛機轉讓協議，烏克蘭從美國接收了F- 16戰機。特朗普並不熱衷於向基輔提供武器支持，而是沿用拜登的安排。

聲明還表示，這筆交易和拜登的協議無關，是一筆真正的武器交易，主要承包商包括洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德・馬丁）、英國航太系統公司（BAE Systems）和AAR公司。

圖為2024年8月4日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在烏克蘭向媒體發表講話，身後擺有一架F-16戰機。（Reuters）

出售項目可能包括飛機改裝和升級、飛行訓練、維護和維持支援；備件、維修、地面處理設備、機密軟件、機密出版物和支援。

就在周一，烏美簽署了一項由特朗普大力推動的協議，賦予美國優先參與烏克蘭新礦產交易的權利，並為烏克蘭重建提供資金投資。