美國烏克蘭終於簽成礦產協議　特朗普將180度轉向和普京翻臉？

4月30日，美國與烏克蘭終於簽成礦產協議，成立「美國-烏克蘭重建投資基金」，共同開發烏克蘭的關鍵礦物、石油、天然氣等資源。

同類協議本來2月底就應該由澤連斯基（Volodymyr Zelensky）訪美同特朗普（Donald Trump）簽署，但雙方的白宮會晤卻淪為罵戰收場。

經過3、4月澤連斯基積極修補美烏關係之後，這次由烏克蘭第一副總理兼經濟部長斯維里登科（Yulia Svyrydenko）赴美，終於跟美國財長貝森特（Scott Bessent）簽了這一份協議。

協議內容並無公開，但根據烏克蘭方面發布的資訊，其條款遠遠較特朗普原初的設想為佳。

特朗普只贏了面子？

特朗普最初的想法是烏克蘭要透過礦產開採等收益去「償還」美國過去幾年的援助。雖然美國對烏援助只得1,140多億美元，但特朗普最初就「獅子開大口」要求烏克蘭交出5,000億美元。由於烏克蘭政府從天然資源而得的收入目前每年大概只得10億美元，這根本是不可能達成的要求。

雖然美方2月曾派出貝森特到訪烏克蘭，直接要求澤連斯基簽署美國版本的「屈辱協議」，但在烏克蘭拒絕之後，美國方面就一直軟化立場，最終達成今天的版本。

首先，所謂的「美國-烏克蘭重建投資基金」並不會像原初設想所樣由美國人話事，而由美國、烏克蘭各派三人加入董事會負責決策。

圖為烏克蘭總統澤連斯基與美國總統特朗普於4月26日出席天主教教宗方濟各（Pope Francis）葬禮期間，在梵蒂岡會面。（Reuters）

而根據烏克蘭官方的聲明，烏克蘭保留對所有地下資源、領海及自然資源的擁有權，只有烏克蘭有權決定資源開發的條件和地點，也保留對開採活動方式和地點的控制權。

同時，烏克蘭國有企業將繼續保持國有性質，協議不會影響任何私有化進程。協議同時符合烏克蘭憲法及其加入歐盟的路徑，只需對烏克蘭預算法進行有限度的修訂。

另外，基金發展的天然資源只包括新的開發項目（按：如果是開礦的話，至少要十幾年後才有收益），不包括現有項目。

所得收益也不用作「償還」過去的美國對烏援助。美國可透過接資金投入或新的軍事援助向基金出資（斯維里登科就提到美國可能會繼續供應防空系統）。烏克蘭政府則會從新發出的關鍵礦產、石油和天然氣勘探許可證的未來收入中提取50%投入此基金。

2025年2月28日，美國華盛頓，圖為到訪白宮的澤連斯基和特朗普在橢圓形辦公室發生言語衝突。（Getty）

基金將專門投資於烏克蘭境內的開採項目或基礎設施重建。如果在首10年有利潤的話，全都再投資在烏克蘭；10年之後的利潤才會在雙方之間分配。

美國對於烏克蘭的稀土等天然資源有優先開發權，但同時美國亦會向烏克蘭提供相關技術轉讓。基金的供款和收益都會得到兩國免稅資格。

從這樣的協議條款細節來看，美國在可見的將來也不能從礦產協議中得到一分一毫。如果日後真的有美國參與烏克蘭的天然資源開發，這份協議將是雙方合作的基礎，但短期內這只是一份政治文件，給特朗普贏得面子，也象徵特朗普同澤連斯基之間的關係回暖。

美烏回暖

4月中旬以來，美國和烏克蘭的關係有較明顯的轉向。

4月25日，抵達羅馬和澤連斯基會面之前，特朗普在Truth Social上呼籲烏克蘭馬上同美國簽署礦產協議。（網站截圖）

美國雖然提出了承認克里米亞俄羅斯主權等烏克蘭絕對不會接受的停火條件，又要求烏克蘭承諾不尋求加入北約，但美國的停火條件並沒有承認2022年被「公投入俄」的烏克蘭四州全境屬於俄羅斯，也要求俄方向烏克蘭交回一直重要戰略地點（像扎波羅熱核電廠、第聶伯河出口的金本沙嘴Kinburn Spit等），沒有像俄羅斯那樣要求烏克蘭「去軍事化」和裁軍，更加支持歐洲國家在烏克蘭駐軍作為安全保證，沒有理會俄方對解決俄烏戰爭「根本原因」的要求。

經過數周談判之後，美烏4月18日已簽署了礦產協議的諒解備忘錄。

對於普京（Vladimir Putin）的復活節日30小時停火，特朗普並沒有太過正面的表態，依然要求雙方達成全面停火協議。

金本沙嘴（Kinburn Spit）位於第聶伯河的出海口，地理位置關鍵，目前控制在俄軍手上。（Google Map）

到4月24日俄方大規模空襲基輔之後，特朗普在Truth Social上表示他對攻擊「不滿」（not happy），指攻擊毫無必要，時機很差，呼籲普京停手（「Vladimir, STOP!」）。

4月26日，特朗普在教宗方濟各喪禮的時機在梵帝岡聖伯多祿大教堂中與澤連斯基一對一談了15分鐘。澤連斯基再次表明他支持全面停火，是普京不接受停火。特朗普隨後就在Truth Social上再次批評普京，指俄軍沒有理由繼續向烏克蘭發射導彈，「這讓我認為（普京）可能不想停止戰爭，只是在敷衍我（tapping me along）」，並威脅可能會用「銀行或次級制裁」對付俄羅斯。

普京見勢又提出在俄羅斯5月9日的勝利日紀念前後落實「3日停火」。特朗普也沒有表示歡迎。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）對此重申特朗普首先要達成的是永久停火，而普京提出的只是暫時停火，稱特朗普對於他能夠促成停火協議「仍然樂觀」，但他也是「現實的」。

而特朗普的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）也批評普京的3日停火是「荒謬的」。

4月29日，特朗普在一場訪問中再次表示普京可能正在敷衍他，但認為普京還是想要和平的。不過，對於他是否信任普京，特朗普就回答「對很多人我都不信任」。

2025年4月25日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科與美國總統特朗普（Donald Trump）的中東特使威特科夫（Steve Witkoff）會晤握手。（Reuters）

這一輪特朗普對俄態度的轉向是明確的。背後也許會有實際行動支撐。

500％關稅的二級制裁？

共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）如今正同國會兩黨議員聯手提出制裁俄羅斯的法案。4月30日，他聲稱已經有60位參議員支持，當中還包括參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）。這已經足夠繞過拉布機制。格雷厄姆更稱，本周稍後將會有至少67位參議員支持，越過總統否決權的門檻。

格雷厄姆同特朗普的合照（X@LindseyGrahamSC）

在國會眾議院，同一法案也正由共和黨議員主導爭取兩黨議員支持。格雷厄姆認為，如果在眾議院投票表決的話，該法案將會以壓倒性票數獲得通過。

法案內容包括針對俄羅斯的一級制裁和二級制裁，當中包括可高達500％的關稅，針對跟俄羅斯購買石油、天然氣、鈾等資源的國家，最受影響的將會是中國、印度，甚至是歐盟。

特朗普到底會否跟普京翻臉？我們很快就能看到答案。