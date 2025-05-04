Temu小額包裹關稅生效後急表態　美媒：山姆大叔送貨中國製造？

美國5月2日起對來自中國內地與香港的800美元（約6201港元）以下的小額包裹，開徵其申報價值的120%關稅或每件100美元（約775港元）關稅。Temu發言人強調，一切銷售行為都是「在美國國內」完成，且定價「保持不變」。但有美媒就質疑，雖然Temu的表態可能會迎來白宮好感，但商品經由美國倉庫配送，並不意味是在美國製造。



所謂小額包裹豁免機制（De Minimis），就是指美國政府自2016年以來允許價值800美元（約6200港元）或以下的商品免稅進入，而瞄準海外市場的中國電商Temu與Shein趁勢崛起，報道認為中國電商平台或利用此條例，向美國大肆推銷廉價中國商品，不過隨關稅到來的則是貿易成本上漲，或令美國買家難以承受價格變化。

報道指出，中國電商可通過在美國建倉庫應對關稅，還引述加州大學洛杉磯分校全球供應鏈管理學教授Christopher Tang早前舉例，Shein早在去年就開始囤貨，批量裝船運往美國。

2月5日美國取消對中國包裹的「小額豁免（De Minimis）」，預計將對中國跨境電商Temu和Shein造成衝擊。（Getty）

不過這方式也會出現其他問題，Tang在2日強調，例如某一產品熱賣後清空庫存，出現短缺，若重新訂購運抵美國會增加額外成本，令電商提供類似產品替代，而這會提高銷售價格。