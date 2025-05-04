特朗普執政100天民調創80年最差　萬斯：不相信　不在乎

有民調數字顯示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）執政第二任期百日支持率創下近80年新低。在美國霍士新聞台2日播出的採訪中，美國副總統萬斯（JD Vance）為特朗普辯護，聲稱自己並不相信民調數字，即使民調結果準確，自己也「不怎麼在乎」，因為他只看「結果」。



在採訪影片中，當被霍士主持人問及特朗普在多項民調中似乎都表現不佳時，萬斯稱，在「2025年的現代社會」，民調機構已無法準確反映「大多數美國人」的真實想法。「人們根本不接電話，就算接了也會馬上掛掉，我在2024年大選中就看到了這種情況。」

萬斯接着聲稱，在去年的美國大選中，「每個主流媒體民調機構」都預測前副總統、民主黨候選人賀錦麗會贏下所有搖擺州，但特朗普還是贏得了大選。「我真的對民調持懷疑態度，」他說，「而且，即使民調準確，我也不怎麼在乎，因為如果我們做得好，人們會看到結果。」

英國《獨立報》4日發現，萬斯這番說辭在社交平台上招致不少嘲諷。一名X（原推特）用戶評論道：「不確定這種態度對2028年（大選）是否會有幫助。」另一名諷刺稱：「『民調不好？不在乎。』——一種在現實不利的時候乾脆決定現實並不重要的開創性政治策略。」

有人批評，作為一個民選官員，這種對公眾輿論毫不在意地姿態過於「大膽」。更有人直言：「你當然不在乎……但要是結果是另一種情況，你們早就拿出來大肆宣揚了！白宮裏的一群小丑。」

4月29日是特朗普第二任期執政滿100天的日子。

2025年5月1日，美國總統特朗普抵達阿拉巴馬州塔斯卡盧薩（Tuscaloosa）國家機場後，走下空軍一號。（Reuters）

4月27日，美國廣播公司（ABC）、《華盛頓郵報》以及益普索集團聯合發佈的一項最新民意調查結果顯示，特朗普的執政百日支持率為39%，這一數字比今年2月份下降了6個百分點，且創下過去80年來美國歷任總統的最低執政百日支持率。

數據還顯示，有72%的美國人認為特朗普的經濟政策很有可能在短期內導致美國經濟衰退，有53%的人認為美國的經濟狀況自特朗普上任以來變得更糟，有41%的人認為自己的財務狀況自特朗普上任以來發生惡化。

在政治層面，有65%的人表示，特朗普政府正試圖逃避遵守聯邦法院的命令，有64%的人認為特朗普在擴大總統權力方面的行為過於激進，有62%的人認為特朗普政府不尊重法治。

特朗普隨即在其自創社交媒體平台Truth Social上發文指控，這些數據都是「假新聞機構發佈的『假民調』」。他指責民調機構和新聞媒體患有「特朗普精神錯亂綜合症」（Trump Derangement Syndrome），稱這些機構的負責人「應該因為選舉舞弊接受調查」。

不過，正如特朗普自己在推文中提到的，得出對他「不利」的民調結果的機構，不僅有親民主黨的美媒《華盛頓郵報》等，也有親共和黨的霍士新聞台。

《紐約時報》與錫耶納學院公布的最新民調結果顯示，民眾對特朗普的整體不滿意度達53%，滿意度為44%。美媒4月27日公布的另一項最新民調則顯示，特朗普的支持率為41%，較3月的民調下降了4個百分點，自2月以來下降了7個百分點。

霍士新聞台也發現，除了在邊境安全問題上獲得稍高評價外，特朗普在其他幾乎所有政策領域的支持度均偏低。其4月23日發佈的民調顯示，有59%選民不滿意特朗普執政，且選民普遍對經濟持悲觀態度，高達71%的人不滿經濟狀況，82%的人擔心高物價，55%的人表示他們的家庭情況愈來愈糟。

本文獲《觀察者網》授權轉載

