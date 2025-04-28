特朗普施政近百日連惹議 美媒民調：支持率創70年來歷任總統新低
撰文：官祿倡
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任近百日，其施政接連引發國內不滿，美媒委託民調機構SSRS發起調查，發現他的支持率跌至41%，創下自前總統艾森豪威爾（Dwight Eisenhower）履新時，美國70年來歷任總統就職百日時的最低支持，也比他開啟首個任期時相同階段時的支持率還要低。
報道引述民調指出，受訪者對特朗普執政期間試圖解決的所有主要議題上，對他的支持率均不高，民眾對於他處理這些問題能力的信心同步下跌。
受訪者尤為擔憂因特朗普關稅引發的經濟不穩，與3月初的民調相比，他因應通脹方面的支持率下跌9個百分點，來到35%；關稅政策方面的支持度下滑4個百分點，到達現時的35%。
而在裁撤政府機構方面，有42%受訪者表示支持，這較3月初以來下降了6個百分點，另有57%的受訪者表示，他的作法毫無必要地置國家於風險之中。
最後在外交事務上，對於特朗普政府對待俄烏戰爭的施政態度與大砍對外援助，僅39%受訪者支持，60%表示不支持。
這份民調由SSRS在4月17日至24日，通過線上和電話採訪方式對1678名成年人進行調查，誤差介乎正負2.9個百分點之間。
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