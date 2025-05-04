普京：俄中關係具深刻戰略性特徵　對維護世界穩定具戰略意義

俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）周日（4日）表示，俄羅斯和中國的國家利益在許多方面契合。



普京在「俄羅斯1」電視台播放的紀錄片《俄羅斯·克里姆林宮·普京·25年》中談到俄中關係時稱：「這絕非空談，當前兩國關係確實具有如此深刻的戰略性特徵。為甚麼？因為，首先我們的國家利益契合。」

普京承認，25年前他就任俄總統之初，「很難百分之百說，兩國關係的質量將如何」。

普京指出：「我們是鄰國，我們應建立友好關係，使其成為兩國發展的良好因素。因此，我們逐漸……建立起了我們關係的這種共同基礎。它在今天尤其有效，因為世界上的動蕩不僅沒有減少，反而增加了。我們擁有這種可靠、穩定的關係，這種關係的存在事實本身正加強世界的穩定。」

普京表示，自25年前他初次擔任總統時就注意到世界經濟發展重心正向亞太地區轉移，俄羅斯積極發展同中國的關係，為世界穩定打造堅實基礎。

普京強調，在當今條件下，俄中關係具有深刻的戰略意義，「全球性動盪未見緩和，反而呈現擴散態勢。俄中兩國可靠、穩定的關係本身增強了世界穩定性。」