特朗普100日｜除了打壓伊朗　美國能讓沙特以色列成功牽手嗎？

特朗普（Donald Trump）的執政百日評價，毫無疑問被一片質疑與聲討淹沒。除了掃射全球又朝令夕改的「對等關稅」政策、持續原地踏步的俄烏停火談判外，中東場域的表現同樣令人疑惑。

截至2025年3月，美國針對加沙戰爭、以色列地位和伊朗問題釋放出的政策信號，都帶有相互矛盾、急功近利的單邊色彩。例如加沙戰爭，特朗普不斷宣稱自己成功促使雙方停戰，卻又隨即拋出「清空」、甚至「接管」加沙的提案，並放任以色列重啟戰事，慘烈屠殺一路持續至今，顯然是對現實的政治解決毫無意願。

與此同時，特朗普雖然想促成海灣阿拉伯國家與以色列的關係正常化，卻也重拾對於伊朗的極限施壓，包括持續轟炸也門的胡塞武裝，似乎想重回2016年到2020年任的海灣陣營對抗態勢，推翻沙特與伊朗已經復交的現實，來極大化美國的安全利益。

整體來說，特朗普政府宣稱自己善於調停衝突，卻不關心任何長遠的解決方案；自詡深諳「交易的藝術」，卻又持續破壞各方基本互信。整個「特朗普2.0」百日的中東政策，雖以整合盟友、打壓對手為主要支點，卻也建築在各種矛盾的危險地基上。

2025年4月7日，美國總統特朗普（右）在白宮橢圓形辦公室會見以色列總理內塔尼亞胡（左）。（Reuters）

特朗普中東政策三大支柱

首先觀察特朗普的中東政策三大支柱。

第一就是親以色列。早在第一任期，特朗普便在對以政策上實現「一邊倒」的突破，包括承認耶路撒冷為以色列首都、提出震驚各界的「世紀協議」；2024年競選期間，特朗普更是多次抨擊拜登（Joe Biden）政府放任「反猶主義」蔓延，並自詡為以色列「捍衛者」。

宣誓就職後，特朗普啟用多名親以政客出任要職，組建「美國史上最親以政府」，內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）更是成為特朗普在白宮正式會見的首位外國領導人。接著特朗普上任不到半個月，便提出帶有種族清洗意味的清空加沙計畫，為以色列右翼送上大禮。2025年3月，加沙停火協議破裂，以色列恢復對加沙軍事行動，得到了特朗普的完全支持。

第二是恢復對伊朗的極限施壓。早在第一任期，特朗普就認為伊朗是中東動盪的根源，且伊朗的核計畫將對美國及其盟友（以色列）造成嚴重安全威脅。平心而論，這一認知與拜登並無不同，但在競選期間，特朗普以加沙戰爭牽引的以伊代理人戰爭為由，批評拜登對於伊朗過於軟弱，讓伊朗獲得出口石油、解凍資產、資助地區代理人的機會，並主張恢復對伊極限施壓。

勝選就職後，特朗普也果真簽署《國家安全總統備忘錄》（NSPM-2），指示美國政府機構收緊對伊制裁，包括將伊朗石油出口「清零」。而特朗普的最終目標，是阻止伊朗核計畫和彈道導彈計畫、遏制伊朗的地區影響力擴張，因此也藉伊朗「抵抗軸心」（Axis of Resistance）因新一輪以巴衝突而被嚴重削弱、伊朗面對以色列火力不足又不願引戰的兩難情境，要以加大制裁和軍事恐嚇等手段施壓德黑蘭，迫使伊朗在美伊談判中讓步。

圖為2025年4月6日，也門西北部薩達省（Saada）有建築物遭美軍空襲受損。（Reuters）

第三是聚焦拉攏海灣國家。或許是目睹2023年以來，中國斡旋沙特與伊朗復交、伊朗與俄羅斯簽訂《全面戰略夥伴關係協議》等進展，美國各界大受刺激，特朗普第二任期明顯有意拉攏海灣國家，其中東團隊關鍵人物如中東問題特使史蒂夫·威特科夫（Steve Witkoff），就與海灣國家有長期密切利益關係，這也預示沙特、阿聯酋等國將在特朗普的中東棋盤上扮演重要角色。

2025年2月中旬以來，特朗普便多次把對俄談判主場定在沙特，凸顯自己對沙特的格外倚重。此外，特朗普也將強化美國與海灣國家關係的目標，與鞏固中東親美陣營、對抗所謂「中—俄—伊邪惡軸心」、奪回國際能源市場話語權等大國競爭目標相鍵結，將中國與海灣國家間涉及5G、人工智慧、港口運輸、新能源、航空航太、無人機技術的合作，概括為改變大國競爭態勢的關鍵領域，將中東安全議題擴大與泛化。

從前述執政百日的相關布局與動作，可以窺見特朗普的中東藍圖。在可見未來內，特朗普還會繼續相關力道的深化，包括強化美以同盟、提升美沙關係、力促沙以建交，進而構建美國—沙特—以色列的「戰略三角」。基本上特朗普的終極目標，就是確立以色列在美國地區盟友體系中的核心地位，把以色列一年多來軍事行動成果轉化為對美、以有利的地區安全秩序，進而重塑區域權力平衡，推動美國盟友、尤其是以色列和海灣國家間的利益共用，並以此制衡伊朗等域內反美勢力。

2025年4月25日，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）抵達阿曼，準備與美國進行談判。（Reuters）

特朗普能不能心想事成

平心而論，特朗普的中東政策不能說毫無章法，卻顯然是要在各種矛盾目標間進行高難度跨越。

例如放任以色列在加沙屠殺，卻又奢望沙特與以色列建交。從當前局勢來看，阿拉伯世界當然都對巴勒斯坦議題敷衍了事，不僅視難民潮為燙手山芋，更不願因此與以色列再起戰事，但這不意味各國政府就不用顧慮民意與政治正確，否則沙特與以色列在拜登任內的關係正常化談判，也不會因為2023年10月的「阿克薩洪水行動」爆發，瞬間無疾而終。

此外對海灣國家的拉攏，不能否認在當前多變的國際格局中，海灣國家面對中美博弈，大多不願選邊，而是更想與雙方同時交好進行戰略對沖，因此也不會拒絕深化與美國的經貿合作。但正因其背後驅力是戰略對沖，所以海灣國家也不會因為美國伸出橄欖枝，就徹底斷絕與北京的聯繫，尤其近年海灣各國為了布局後石油時代的產業轉型、再工業化，都在一定程度上經由「一帶一路」引入了中方基建與項目，這一趨勢即便可能因美國拉攏而削弱，卻很難被徹底逆轉。

再來是海灣國家與伊朗的戰略裂痕。從地緣結構上來說，雙方確實存在安全分歧，但沙特之所以同伊朗復交，關鍵還是希望專注產業轉型、從地緣爭奪中後撤，所以容忍了伊朗的地緣擴張。換句話說，美國雖認為自己愈壓迫伊朗、愈削弱「抵抗軸心」，就愈能激起海灣國家團結，其實也可能反被各國「搭順風車」：壓制伊朗實際上是替各國營造了更安全的外部環境，反讓沙特更沒必要同德黑蘭交惡，也因此更難動搖沙伊復交的基礎。

圖為2024年10月9日，沙特王儲穆罕默德在利雅得接見到訪的伊朗外長阿拉格齊。（Saudi Press Agency/Handout via REUTERS ）

當然，這些分析美方不會無人知曉，但恐怕特朗普的性格決定了自己必然一意孤行。

首先就是篤信交易的認知。在特朗普的世界觀中，只要「價格」合適，萬事皆可交易，例如第一任期內，特朗普就在以巴問題上提出「世紀協議」，以承諾發展巴勒斯坦經濟為條件，換取巴方在領土劃分、耶路撒冷地位和難民回歸等問題上向以色列讓步。

特朗普不斷宣傳的《亞伯拉罕協定》也是同樣道理：美國同意向阿聯酋出售包括「F-35」戰鬥機在內的先進武器、承認摩洛哥對西撒哈拉地區的主權、取消對蘇丹「恐怖主義資助國」的認定、啟動與巴林的戰略對話等，換取上述國家與以色列關係正常化。以上種種，無疑都強化了特朗普的信心，但從古至今，交易或許能化解部分僵局，卻不是所有問題的萬靈丹，否則沙以建交就不會遲至今日還未發生。

接著是特朗普熱衷宣傳的好大喜功。基本上從第一任期開始，特朗普的決策便往往急停急轉、忽東忽西。而這背後的關鍵原因，就是特朗普注重名望，希望成為聚光燈下的輿論焦點、眾人口中的美國英雄，因此其講話、聲明都帶有浮誇的表演性質，為的就是極大化媒體流量和宣傳效應。

而這種性格輸出到政策上，就導致特朗普執著於成敗、迫切需要真實成就來彰顯自己英明神武，導致其不僅不考慮價值觀和手段，甚至連政策的慣性都不加理會，種種信口開河宏大中帶著浮誇，執行起來則滿是不確定的短視近利。

整體來看，「特朗普2.0」的中東政策弊病，就與其荒謬的「對等關稅」一脈相承：明明是一廂情願的緣木求魚，特朗普卻彷彿深陷夢境，不僅無法體察現實障礙，還在一片自我感覺良好中持續夢遊。