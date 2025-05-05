美國安顧問沃爾茲遭炒魷　特朗普：考慮任命白宮副幕僚長米勒接手

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）今月開頭將國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）免職，他在5月4日做出人事變動的動議，考慮讓白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）接手，這職位目前由國務卿魯比奧（Marco Rubio）暫代。



特朗普當日在飛往華府的總統專機上對記者透露他的人事計劃，他大讚米勒熟悉國安顧問工作程序，「已間接擔任這份工作」，點明米勒是今屆政府中「非常有價值的人物」。

圖為2025年5月1日，白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）向傳媒發表講話。（Reuters）

特朗普預料在未來6個月內決定人選，美國Axios新聞網引述白宮人士指，米勒最有可能出任接下來的國安顧問，他是特朗普備受爭議的驅逐移民行動的幕後策劃者，也是特朗普最信任、在他身邊工作時間最長的心腹之一。

2025年5月4日，圖為特朗普在佛羅里達州飛往華盛頓的總統專機上回答記者問題。（Reuters）

美國國家安全顧問屬於白宮內部的行政職務，由總統直接任命，無須經過國會審議批准。

沃爾茲在3月時誤把《大西洋》月刊總編輯Jeffrey Goldberg加入應用程式Signal的聊天群組，這群組中有內閣多位高官。群組成員有在其中討論有關美軍襲擊也門的胡塞武裝組織，此後事件逐步發酵，外界擔憂美國軍事機密有外泄風險。