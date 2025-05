特朗普內閣人事變動　國務院發言人記者會期間尷尬獲悉｜有片

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)5月1日突然宣布提名國家安全顧問沃爾茲(Mike Waltz)出任駐聯合國大使,讓國務卿魯比奧暫時兼任國安顧問一職。誠如特朗普上屆總統任期的風格,他在社交平台撰文公布這個消息,而正在國務院召開發布會的發言人似乎並不知情,她尷尬地表示,自己也是從記者口中得悉這個消息。



美國務院發言人布魯斯(Tammy Bruce)從記者口中得知國家安全顧問沃爾茲調任的消息:

從現場的影片可見,國務院發言人布魯斯一臉尷尬地向記者表示:「顯而易見,我剛從妳口中得知這個消息」(It is clear that I just heard this from you)。

布魯斯其後嘗試「打圓場」,指自己掌握有關情況,惟總統一日未正式宣布,她不會作無謂的揣測。

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)5月1日宣布,將提名國家安全顧問沃爾茲(Mike Waltz)出任美國駐聯合國大使;而在物色繼任人期間,國務卿魯比奧(Marco Rubio)將同時兼任國家安全顧問。(X@TruthTrumpPosts)

布魯斯其後還向在席記者求證,特朗普是否在其個人社交平台truth social公布消息,記者回應是的。

布魯斯繞了一個大圈子,最後的結論是:「這是現代科技和社交媒體帶來的奇蹟。」(That's the miracle of modern technology and social media)。