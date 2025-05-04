特朗普內閣人事變動　國務院發言人記者會期間尷尬獲悉｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月1日突然宣布提名國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）出任駐聯合國大使，讓國務卿魯比奧暫時兼任國安顧問一職。誠如特朗普上屆總統任期的風格，他在社交平台撰文公布這個消息，而正在國務院召開發布會的發言人似乎並不知情，她尷尬地表示，自己也是從記者口中得悉這個消息。



美國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）從記者口中得知國家安全顧問沃爾茲調任的消息：

從現場的影片可見，國務院發言人布魯斯一臉尷尬地向記者表示：「顯而易見，我剛從妳口中得知這個消息」（It is clear that I just heard this from you）。

布魯斯其後嘗試「打圓場」，指自己掌握有關情況，惟總統一日未正式宣布，她不會作無謂的揣測。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月1日宣布，將提名國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）出任美國駐聯合國大使；而在物色繼任人期間，國務卿魯比奧（Marco Rubio）將同時兼任國家安全顧問。（X@TruthTrumpPosts）

布魯斯其後還向在席記者求證，特朗普是否在其個人社交平台truth social公布消息，記者回應是的。

美國總統特朗普（Donald Trump）5月1日突然宣布提名國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）出任駐聯合國大使，讓國務卿魯比奧（Marco Rubio）暫時兼任國安顧問一職。特朗普在社交平台發布這個消息，而正在國務院召開發布會的發言人布魯斯（Tammy Bruce）並不知情，她尷尬地表示自己也是從記者口中得悉這個消息。（網絡圖片）

布魯斯繞了一個大圈子，最後的結論是：「這是現代科技和社交媒體帶來的奇蹟。」（That's the miracle of modern technology and social media）。