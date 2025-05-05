日本少子化加劇　兒童較去年減少35萬　連續44年下跌破紀錄

日本總務省周日（5月4日）發布的數據顯示，日本兒童人數已連續44年減少。截至4月1日，包括外國人在內的15歲以下兒童為1366萬人，較上年減少了35萬。



根據這項在日本兒童節（5月5日）前夕發布的數據，日本兒童佔總人口的比率下降了0.2個百分點至11.1%，人數和佔比均創下有可比數據的1950年以來的新低。日本共同網指出，日本出生人數下滑趨勢未能遏制，突顯出少子化程度越發嚴重。

2023年5月2日，日本東京，圖為日本兒童節前夕，東京晴空塔附近懸掛鯉魚旗以示慶祝。（Getty）

從性別來看，男童為699萬人，女童666萬人。以每三歲為一個年齡段，年齡段越低人數越少，12歲至14歲兒童為314萬人，零歲至兩歲為222萬人。

另據去年10月1日的統計，日本所有47個都道府縣的兒童人數都同比減少，只有東京都和神奈川縣的兒童人數超過100萬。

兒童佔人口比率最高的是沖繩，為15.8%，之後依次為滋賀和佐賀的12.7%，熊本為12.6%。最低的是秋田的8.8%。

日本兒童數在1954年達到2989萬人的峰值，之後開始減少。在第二次嬰兒潮（1971年至1974年）前後，日本兒童一度增加，但自1982年起持續減少。

2024年12月1日，日本東京，圖為兒童在東京晴空塔的夕陽下奔跑。（Getty）

聯合國數據顯示，在人口4000萬以上的37個國家中，日本兒童佔比僅好於韓國的10.6%，為第二低。

本文獲《聯合早報》授權轉載

