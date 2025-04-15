日本人口連續14年萎縮　65歲以上人口近30%　僅2縣人口不跌反升

日本媒體報道，總務省4月14日公布的數據顯示，2024年日本總人口連續第14年下降，65歲及以上人口比例達到破紀錄的29.3%。47個都道府縣中，只有東京和埼玉錄得人口增長，其餘45個都道府縣皆錄得人口減少。



據《日本時報》（The Japan Times）報道，截至10月，包括日本人和外國居民在內的總人口為1.238億，比去年同期減少55萬人，跌幅為0.44%。日本人口在2008年達到高峰後，自2011年起逐年下降。

隨著老年人口不斷增加，年輕人口亦不斷減少，加劇了老齡化的進程。

15歲以下人口僅為1,383萬人，佔總人口的11.2%，較上年減少34.3萬人，為歷史最低水準。自1975年以來，該年齡組的人數一直在下降。

於此同時，65歲以上人口增加1.7萬人，達到3,624萬人。

日本國民總人口1.203億，較上年減少89.8萬人。

截至去年10月，只有東京和埼玉兩個縣在過去一年內出現人口成長。東京都的成長率最高，達0.66%，比上年增加0.32個百分點；埼玉縣則扭轉了先前的下降趨勢，增加0.01%。

2025年3月31日，日本東京，民眾在盛開的櫻花下散步。（Reuters）

其餘45個都道府縣的人口數均有所下降。秋田縣（減少1.87%）、青森縣（減少1.66%）、岩手縣（減少1.57%）等18個都道府縣的人口減少幅度超過1%。

若依都道府縣來看，人口最多的是東京都（1,418萬），其次是神奈川縣（923萬）、大阪府（876萬）、愛知縣（746萬）和埼玉縣（733萬）。

日本內閣官房長官林芳正14日表示，政府正在實施各種措施來應對這一問題，例如增加對育兒的財政支持、提高年輕一代的工資以及提供相親機會。

他說：「我們將繼續積極推行政策，以實現一個所有想生孩子的人都能安心生孩子的社會。」