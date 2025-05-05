被問及美國總統是否須維護憲法　特朗普：不知道

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在受訪時被問到他作為總統是否必須維護憲法時，他的回答是「我不知道」。



《紐約時報》報道，特朗普在全國廣播公司（NBC）星期天（5月4日）播出的專訪中表示，他不知道維護憲法是不是他的職責。

美國憲法第五修正案明確規定，生活在美國領土上的人都有權獲得正當的法律程序。NBC節目《會見媒體》主持人韋爾克（Kristen Welker）說，國務卿魯比奧指美國公民和非公民都有權享有正當的法律程序，她問特朗普是否同意魯比奧的觀點，特朗普說：「我不知道。我不是，我不是律師。我不知道。」

他也說，未認真考慮是否競選第三個總統任期。美國憲法規定總統任期最多為兩屆。特朗普告訴韋爾克，他打算在執政四年後把總統職位交給繼任者，可能人選包括副總統萬斯和魯比奧。

自1月重返白宮以來，特朗普多次觸碰憲法警戒線，尤其是他未經法庭聽證就大規模驅逐無證移民的做法，更是招致廣泛批評。

對於經濟在第一季出現萎縮，特朗普堅稱美國經濟基本面良好，他把經濟中不好的部分歸咎於前任總統拜登，並稱關稅會讓美國變得富有。

特朗普也說，他不會在聯邦儲備局主席鮑威爾的任期結束前解除他的職務。他指鮑威爾不懂得變通，並再次呼籲美聯儲降息。

與特朗普大多數的專訪一樣，NBC的專訪涉及廣泛課題，涵蓋近期的美國經濟數據、中美貿易戰、俄羅斯與烏克蘭的談判等。

特朗普表示，美國正在與包括中國在內的多個國家就貿易協議進行磋商，他與中國打交道的首要目標是達成一項公平的協議。

他還說，他會在某個時候降低對華關稅，「要不然，你將永遠無法跟他們做生意，而他們非常希望跟我們做生意」，並重申中美兩國達成的任何協議都必須是「公平」的。

特朗普的NBC訪問星期五（2日）在佛羅里達州海湖莊園錄製。當天，中國商務部以不具名發言人名義表示，美國高層多次表態願與中國就關稅問題進行談判，也通過相關方面多次主動向中國傳遞信息。中國正在評估與美國進行貿易談判的可能性。

這是自特朗普大幅對華加徵關稅以來，北京首次露出可能與華盛頓啟動談判的口風。

本文獲《聯合早報》授權轉載

