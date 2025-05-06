特朗普與埃爾多安通話相互邀訪　商合作結束俄烏戰爭

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月5日與土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）通電話，兩人均稱此次交談「富有成效」，稱雙方談及如何結束俄烏羅戰爭，以及加沙戰爭、敘利亞局勢等問題。



圖為2025年4月13日，烏克蘭北部城市蘇梅（Sumy）遭俄羅斯導彈空襲，有建築物及交通工具被擊中，多人傷亡。（Reuters）

特朗普在社群媒體上發文稱，埃爾多安邀請他「未來某個日期」訪問土耳其，對方也將訪問華盛頓。不過，特朗普未披露具體時間。埃爾多安隨後證實，兩人相互邀訪。

路透社指出，由於敘利亞問題及土耳其與俄羅斯密切等原因，土耳其與美國的雙邊關係持續惡化。但隨著特朗普上台，土耳其期望華府能變得友好。

特朗普5日表示，自己首次入主白宮期間，與埃爾多安的關係「非常好」，他現在期待兩國合作，協助結束俄羅斯和烏克蘭之間「這場荒謬但致命的戰爭」。埃爾多安表示，對美國推動戰爭結束表示歡迎。不過，雙方都未透露土耳其將扮演什麼具體角色。

2025年5月3日，加沙地區，圖為以色列空襲過後，一處建築附近升起濃煙。（Reuters）

另外，埃爾多安在電話中表達向加沙局勢的關切，稱人道主義物資須持績進入，又指土耳其已準備為建立停火和持久和平提供支持。他又向特朗普表示，土耳其正致力協助維護敘利亞的領土完整，並敦促美國考慮解除對敘利亞的制裁。