特朗普百日・一｜Kenneth Weinstein：中美脫鉤是特朗普的大戰略
特朗普（Donald Trump）第二任期剛過百日，世界卻已經歷巨大震盪。在俄烏戰場，美歐俄圍繞烏克蘭的戰後安排反覆博弈；在金融場域，全球因為4月2日的「對等關稅」飽受衝擊；在中美前線，兩強的貿易戰仍在僵持碰撞。各界不只留意特朗普政府的下一步，也嘗試在充滿不確定的世界摸索未來。
4月30日，《NOWnews》、台灣大學社會科學院、台大胡佛東亞民主研究中心合作舉辦「特朗普上任百日：從華府看印太戰略」座談會，邀請到美國知名保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）前總裁兼首席執行官肯尼斯·溫斯坦（Kenneth R. Weinstein）演講，台灣中央研究院院士吳玉山主持座談，哈德遜研究所資深研究員許毓仁、前台灣行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中、日月光半導體執行長吳田玉、台大社科院國際長郭銘傑與談。
其中，溫斯坦不只是2011年至2021年的哈德遜研究所總裁，更在2018年9月被特朗普任命為貿易政策和談判諮詢委員會成員，並在2020年被提名為美國駐日大使，其論述不僅投射美國保守派智庫的觀點，也是前「特朗普班底」的立場反映，更是外界理解「特朗普2.0」戰略的參考依據。不過與此同時，來自台灣產、官、學界的代表，也在對話之餘提出反問與擔憂。現場的隱微張力，恰如台灣當前的對美輿論博弈；某些懸而未決、沒有結論的對話，則無疑是對未完巨變的深沉叩問。
圍繞這次講座，《香港01》推出系列報道四篇。本篇為第一篇，聚焦溫斯坦介紹自己所理解的「特朗普2.0」戰略前景。
特朗普怎麼理解自己與美國
溫斯坦首先表示，現在對台灣、美國、印太地區來說，都是一個關鍵時刻。
在溫斯坦看來，特朗普顯然自視為「局外人」（outsider）。他是美國歷史上第一個既未擔任民選公職、也沒有軍旅經歷的總統，不像格蘭特（Ulysses S. Grant）、艾森豪威爾（Dwight D. Eisenhower）、華盛頓（George Washington）等人。因此2016年特朗普首次當選時，政綱針對的就是美國「建制派」（The Establishment），延展的論述基本上從2016年、2020年到2024年大致相同：美國建制派在履行職責時遺忘了美國本身。
溫斯坦繼續說明，過去美國的外交政策只聚焦利他項目，但這些項目既未能改變中東、阿富汗，也未能改寫反恐戰爭結局，戰爭代價卻是數十億美元與數千名美國人的生命，「顯然，我們失敗了。」此外美國建制派也在貿易上一敗塗地，他們認為自己應該促進全球自由世界秩序，這對美國來說卻是成本超過了收益。
溫斯坦指出，前述都是特朗普從30歲起就不斷闡述的論點，即便現在他已78歲，卻依舊健康、充滿活力，且希望扭轉美國的過去錯誤。
溫斯坦強調，在特朗普看來，美國試圖建立自由的全球貿易體系，尤其嘗試要將中國納入體系，結果導致了美國的去工業化、美國工人失業，並讓製造業轉移到了中國。但中國拒絕遵守加入世界貿易組織（WTO）時同意的公平貿易規則，而是通過國有企業進行大量補貼、讓自己取得優勢，尤其是在價格優惠上超過競爭對手。此外特朗普也認為，美國的貿易談判代表太忙於取悅談判桌對面的對手，所以簽下對美國長期有害的自由貿易協定。「回顧特朗普在2016年、2020年、2024年的願景，『讓美國再次偉大』（MAGA）中都包含了製造業，這對特朗普來說非常關鍵。」
溫斯坦表示，特朗普雖然是億萬富翁，卻也是少數在紐約皇后區（Queens）長大的一位。他之所以從政，原本是想被建制派接納為成員，卻發現自己從未得到建制派尊重，更發現建制派總是在「管理」（manage）一切，卻沒有「改變」（transform）事物，也沒有帶來改變應有的新視野。
因此溫斯坦指出，要瞭解特朗普的執政本色，就是這位總統自視為「變革型領導人」（transformative leader），他不「管理」事物，也不做下一個布殊（George HW Bush）與拜登（Joe Biden），而是認為自己與命運、歷史有著某種契合，尤其2024年夏天賓州巴特勒（Butler）的暗殺事件，更是強化了特朗普「天將降大任」的認知。
從「特朗普1.0」到「特朗普2.0」
溫斯坦表示，其實特朗普的第一任期還是相對「聯合政府」（coalition government），畢竟他對自己能否勝任這份工作還不夠有信心，所以主要是依靠建制派的關鍵成員，來幫自己打造團隊。因此第一任期其實是由建制派，例如國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）、國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）；保守派，例如趙小蘭（Elaine Chao）、蓬佩奧（Mike Pompeo）、黑利（Nikki Haley）；以及民粹主義者（Populist）所組成的聯盟。
但在「特朗普1.0」中，民粹主義者的聲音還不明顯，大概也就是特朗普自己、貿易和製造業政策辦公室主任納瓦羅（Peter Navarro），以及美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）。
但溫斯坦接著指出，在特朗普離任的後4年，已經擁有執政經驗的民粹主義團隊開始反芻過去，來為特朗普制定詳細的政治議程，打造了「特朗普2.0」的執政綱領。此外這屆政府中的保守派，例如魯比奧（Marco Rubio）、沃爾茲（Mike Waltz）等，他們與「特朗普1.0」的黑利、蓬佩奧、彭斯（Mike Pence）相比，又更接近民粹主義派；再加上副總統又是一位明顯的民粹主義者，這無疑為「MAGA」議程提供了前進動力。但這個議程究竟意味著什麼？
溫斯坦首先強調，對自由世界秩序來說，這意味美國已不再為其他國家的防禦和安全負責。「總統從一開始就明確表達了這一點，他的觀點很簡單，就是歐洲人需要比現在走得更遠。」溫斯坦回顧，從「特朗普1.0」開始，歐洲的國防開支就持續增加，部分原因是特朗普施加的壓力，部分原因則是普京（Vladimir Putin）在烏克蘭的軍事行動。
「這一次我認為訊息很明確，德國新政府即將就任，現在與默克爾（Angela Merkel）總理時期不同。」溫斯坦認為，默克爾過去一直是特朗普的眼中釘，不僅拒絕增加國防開支，更利用美國安全保護傘（security umbrella）與中國進行貿易往來、建設北溪二號管道、依賴俄羅斯天然氣，並與其他美國對手打交道。
但溫斯坦指出，這次的德國新政府已經明白，保障德國自身防禦是德國自己的責任，並已通過改革法案來大幅增加德國的國防開支。「我認為未來可以看到強大德國在歐洲的崛起，而這本來就是德國的傳統角色，只是冷戰結束、兩德統一後，德國決定要簡單依靠美國的『核保護傘』（nuclear umbrella）來為自己提供防禦。」
溫斯坦也提到，隨著俄羅斯入侵烏克蘭對北約構成威脅、德國國防開支也大幅增加，未來的德國國防工業將與歐洲國防工業，特別是烏克蘭國防工業更靠近。溫斯坦指出，烏克蘭從2022年起就一直是軍備實戰的試驗場，尤其是尖端武器開發商，「因此我認為德國的投資將大大加強歐洲防禦，使美國能夠集中精力應對印太地區的安全挑戰。今年6月海牙的北約峰會上，各界應該能看到北約各國採取嚴肅舉措，更加努力要將國防支出從國內生產毛額（GDP）的2%提高到5%水準，目標是3.5%用於軍備、1.5%用於人員、撫卹和相關基礎設施。」
溫斯坦接著談到印太地區，表示「台灣同樣義不容辭」。溫斯坦指出，過去幾年台灣在提升軍備開支、延長兵役上有所進展，目前兵役已經延長至一年，「台灣有義務效法德國的做法，但主要是效法以色列。台灣必須明白，防務歸根究柢是自己的事，美國會提供協助，但更重要的是，台灣要表現出自衛、自我武裝的意願。」溫斯坦表示，這是一個巨大挑戰，需要改變當下的戰略思維，台灣為自己做的越多，就越容易與美國合作、獲得防禦。
溫斯坦強調，對當前的美國來說，中國是主要安全挑戰，美國需要確保第一島鏈的安全，而對台灣、日本與菲律賓的威脅，就是對美國威懾力的深層威脅，也是對美國安全和貿易能力的深層威脅。
特朗普為何發動關稅戰
溫斯坦接著談到貿易，表示特朗普希望從根本改變世界貿易體系，方法就是通過自己最喜歡的工具：關稅。
溫斯坦強調，關稅是在「解放日」（Liberation Day）、也就是4月2日宣布，目標除了將製造業帶回美國、以10%普遍關稅來為美國增加收入外，也是希望與貿易夥伴及對手進行一系列談判，來降低美國商品進入各國的關稅、減少非關稅壁壘。溫斯坦表示，特朗普以作為「交易撮合者」（Dealmaker）自豪，美國的意圖也從來不是對他國實施永久關稅，而是要讓各國站出來，「就他們能為美國做什麼，提出最好的建議，例如取消非關稅壁壘、取消關稅、增加對美投資。」
溫斯坦指出，印度已經迅速採取行動，「當然印度原本就對部分美國進口商品徵收極高關稅，因此也擁有很大迴旋餘地，我認為他們可能會與美國達成第一份協議」；此外日本也正在與美國政府協商，日方代表已與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、財政部長貝森特（Scott Bessent）和貿易代表格里爾（Jamieson Greer）進行了首次談判，特朗普也參與該次會談，這點令日本感到驚訝，表示特朗普本人對於談判相當重視。
溫斯坦強調，在這些談判中，重要的是各國必須對美大膽提案，且必須是嚴肅方案，因為過程會經歷一些反覆談判。「但我認為美國政府渴望盡可能達成貿易協議，特別是與盟友、夥伴的協議，因為我們要處理的最複雜協議，就是與中國的協議。」溫斯坦認為當前美國的戰略目標相當明確，就是盡可能與中國在關鍵領域脫鉤，不依賴中國的稀土與藥品，也不依賴中國製造、電動車、電池等。
當然這會為全球貿易體系帶來混亂，但溫斯坦認為，「如果美國能與夥伴和盟友達成有力的貿易協議，並讓他們增加國防開支，讓他們更有意識地與我們合作，美國就可以強化自己的盟友及夥伴，也能有效降低自己未來對中國的經濟依賴。」溫斯坦強調，目前是重塑全球貿易體系的絕佳機會，各國都能受益於更平衡、更公平的新環境。「我認為這是特朗普總統所尋求的，他是一位堅定的領導者。」
溫斯坦指出，在執政的100天中，特朗普已在許多關鍵領域取得非凡進展。例如南部邊境，「每年有超過300萬人進入邊境，但拜登政府並沒有強制管控，現在邊境都已關閉，美國正在驅逐非法移民、將他們遣返回國」；能源領域放鬆管制方面同樣有進展，美國正在擺脫綠色轉型中的高成本政策；政府也正討論嚴肅的產業政策，協助美國重建造船能力，以及在美國製造晶片的能力。
溫斯坦強調，這是一個激動人心的時刻。「我鼓勵台灣政府迅速對美提出大膽提議，一個現實、嚴肅的提議，來加大軍事開支、強化訓練，處理台灣一直面臨的資訊安全和網路安全挑戰。我認為我們將看到一個更強大的台灣，同時還有更強大的美國，美台貿易、安全合作也得以增強。」