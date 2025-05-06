在美國受關稅掣肘　Shein和Temu向歐洲加大廣告投入

路透社引述市場情報公司 Sensor Tower 的數據顯示，中國快時尚電商平台Shein和 Temu 4月增加了在歐洲的數碼廣告投入，此舉旨在轉移業務，不再將業務重點放在面臨高關稅的美國。



數據顯示，這波廣告投放的重點市場覆蓋法國、德國、意大利、西班牙和英國等歐洲國家。其中在法國和英國的廣告支出最多。

Shein在法國和英國的廣告支出增加了35%，Temu則在兩國分別較上季增長了40%和20%。

圖為廣州一家為SHEIN供貨的工廠內，工人在生產線上工作。（Reuters）

與去年同期相比，Temu 4月在英國的廣告支出增加了20%，在法國增加了115%；Shein 在法國增長了45%，在英國則增長了100%。

Sensor Tower表示，在英國加大廣告投入後，Shein 和 Temu的應用程式下載量明顯上升，其中Shein環比增長了25%，Temu則增加一倍以上。儘管如此，應用程式的每日活躍用戶數環比僅略有增加， Shein的英國日活用戶增加了5%，Temu增加了10%。

2025年2月11日，圖為中國電商品牌Temu的標誌。（Reuters）

美國5月2日起對來自中國內地與香港的800美元（約6201港元）以下的小額包裹，開徵其申報價值的120%關稅或每件100美元（約775港元）關稅。Shein和 Temu 3月削減了在美廣告投入，並提高了美國的商品價格。