Siri偷錄私密通話　Apple擬賠7.4億元　每人最高可獲775元

美國蘋果公司的語音助手Siri被指竊聽、侵犯隱私，遭用戶集體起訴。蘋果1月2日向法院提交方案，同意支付9,500萬美元（約7.4億港元）和解，但堅持否認所有指控。據美媒報道，受影響用戶可申請最多100美元（約775港元）的補償，具體金額將依申請人數而定。



科技媒體AppleInsider報道，根據和解內容，符合條件的用戶需在2014年9月17日至2024年12月31日間於美國境內購買或擁有Siri啟用裝置，並相信自己曾遭Siri在未授權情況下偷錄私密對話。每位用戶最多可針對5部裝置申請補償，每部裝置最高賠款20美元。

索賠可通過專門的網頁申請，需在7月2日前填寫並提交表格；或透過郵寄投遞，並在同一截止日期前蓋戳。並需提供通知信中的索賠ID與確認碼。

未收到通知但認為符合資格的用戶，也可依照特別指引提出申請。此外，若對和解內容有異議或希望退出和解，也需在7月2日前辦理。

據報道，9,500萬美元除了賠償部分，還必須支付包括法院批准的律師費和開支、服務獎金以及與通知與和解管理相關的費用。