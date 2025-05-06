外交部：已同歐洲議會相互取消交往限制　歡迎歐盟領導人適時訪華

外交部發言人林劍周二（5月6日）主持例行記者會，表示中方同歐洲議會決定相互取消交往限制。並歡迎歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）適時訪華，舉行新一輪中歐領導人會晤。國家主席習近平亦同兩位領導人互致賀電，慶祝中國和歐盟建交50周年。



林劍表示，過去幾年，中歐立法機構交往因為眾所周知的原因出現了一些波折。當前形勢下，雙方都認為中歐加強對話合作十分重要。經雙方商定，中方和歐洲議會決定同步全面取消對相互交往的限制。林劍說：「我們相信並期待，隨着中歐全面恢復立法機構的交往，雙方的交流和理解將更加深入，這將為中歐關係持續健康穩定發展注入新動力。」

中國-歐盟・中歐關係：2016年7月12日在中國北京人民大會堂舉行的中歐峰會期間，歐盟旗幟和中國國旗並非排展示。（Reuters）

習近平在與科斯塔和馮德萊恩的通話中強調，一個健康穩定的中歐關係不僅成就彼此，而且照亮世界。中歐雙方要堅持多邊主義，捍衛公平正義，反對單邊霸淩，攜手應對全球性挑戰，共同推動平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，為世界和平、穩定、發展、繁榮作出更大貢獻。