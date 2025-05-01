中國取消制裁歐盟議員 歐洲議會主席團：不會因此忽視歐中挑戰
撰文：官祿倡
出版：更新：
歐洲議會議長梅措拉（Roberta Metsola）4月30日指，中國已決定取消對歐洲議會部份議員和人權事務小組委員會的制裁。歐洲議會主席團則強調，解除制裁並不意味著歐洲議會將忽視歐中關係中持續存在的挑戰。
歐洲議會指出，中國在2021年一共對10名歐盟個人和4個實體實施制裁，包括5名歐洲議會議員和歐洲議會人權小組委員會，其中4人為現任歐洲議會議員，他們因牽涉指控新疆「再教育營」拘禁維吾爾人遭到中國制裁，被禁止進入中國，歐洲議會因此暫停與中國的官方對話。
梅措拉稱，自己有責任確保議會成員都能不受限制地自由行使職務，讓他們能夠與中國討論歐洲利益，而不必擔心後果，強調歐盟與中國的關係複雜，應通過對話處理。
中國在去年9月開始尋求與歐洲議會重啟對話進而促成此事。路透社分析，中國近期受美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）影響，出口受損，欲與歐洲建立更緊密的經濟和政治關係，以緩解關稅影響。
中國外交部發言人郭嘉昆日前指，中歐關係友好，希望雙方相向而行，加強交往，共同維護多邊貿易體制，促進貿易自由化便利化。
世貿組織專家小組：駁回歐盟就中國違反知識產權的指控法國擬明年向中國小額包裹加徵處理費 遏止大量免稅包裹湧入歐盟歐盟每秒湧入145中國免稅包裹 法財長批「生態異常」將出招遏止Abraham Newman談美國・二｜攪動華為、歐盟、台積電的同一雙手