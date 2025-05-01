中國取消制裁歐盟議員　歐洲議會主席團：不會因此忽視歐中挑戰

歐洲議會議長梅措拉（Roberta Metsola）4月30日指，中國已決定取消對歐洲議會部份議員和人權事務小組委員會的制裁。歐洲議會主席團則強調，解除制裁並不意味著歐洲議會將忽視歐中關係中持續存在的挑戰。



歐洲議會指出，中國在2021年一共對10名歐盟個人和4個實體實施制裁，包括5名歐洲議會議員和歐洲議會人權小組委員會，其中4人為現任歐洲議會議員，他們因牽涉指控新疆「再教育營」拘禁維吾爾人遭到中國制裁，被禁止進入中國，歐洲議會因此暫停與中國的官方對話。

梅措拉稱，自己有責任確保議會成員都能不受限制地自由行使職務，讓他們能夠與中國討論歐洲利益，而不必擔心後果，強調歐盟與中國的關係複雜，應通過對話處理。

中國-歐盟・中歐關係：2016年7月12日在中國北京人民大會堂舉行的中歐峰會期間，歐盟旗幟和中國國旗並非排展示。（Reuters）

中國在去年9月開始尋求與歐洲議會重啟對話進而促成此事。路透社分析，中國近期受美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）影響，出口受損，欲與歐洲建立更緊密的經濟和政治關係，以緩解關稅影響。

中國外交部發言人郭嘉昆日前指，中歐關係友好，希望雙方相向而行，加強交往，共同維護多邊貿易體制，促進貿易自由化便利化。